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ВСУ успешно наступают на шести участках фронта - ISW

Юлия Куришко
3 июля 2023, 08:58 обновлено 3 июля, 09:05
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Украинские военные продолжают наступление на флангах вокруг Бахмута.
ВСУ
ВСУ атакуют на на шести направлениях фронта / коллаж: Главред, фото: 53-я ОМБр имени Владимира Мономаха, 35-я ОБрМП имени Михаила Остроградского

В Институте изучения войны сообщили, что Вооруженные силы Украины осуществили контрнаступательные операции на шести участках фронта. На некоторых из них добились успехов.

"2 июля украинские войска совершили контрнаступательные операции на шести участках фронта и на некоторых из них достигли успехов. ВСУ вели наступательные операции на Лиманском направлении, в районе Бахмута, на линии фронта Авдеевка - Донецк, на западе Донецкой области, на административной границе между Запорожской и Донецкой областями и на Западе Запорожской области", - говорится в сообщении аналитиков Института изучения войны - ISW.

Украинские бойцы продолжают неустановленное наступление на флангах вокруг Бахмута.

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Российские источники утверждают, что ВСУ продолжали контрнаступление к югу и юго-западу от Орехова в западной части Запорожской области. Таким образом, украинские силы продвинулись к позициям российских траншей в районе Работино в 12 км к югу от Орехова. В этих окопах продолжаются бои. Некоторые российские источники продолжают описывать эти контрнаступательные операции ВСУ как "мелкие" тактические действия.

1 и 2 июля Минобороны России утверждало, что российские войска успешно отбили украинскую десантную атаку у Антоновского моста на Херсонщине. В то же время некоторые российские блогеры, вопреки сообщению МО отметили, что бои все еще продолжаются, и что украинские силы удерживают отдельные позиции у Антоновского моста по состоянию на 2 июля.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что на Бахмутском направлении ВСУ за сутки продвинулись до километра. На флангах вокруг Бахмута за сутки силы оброны продвинулись на расстояние от 600 до 1000 метров.

ВСУ продвинулись на Донетчине и Запорожье, враг цепляется за Бахмут. Силы обороны Украины продвинулись на юге и востоке на глубину фронта от 1,2 до 1,5 километров, выгрызая у врага каждый метр, сказала Анна Маляр.

ВСУ захватили стратегическую инициативу и окружают оккупантов в Бахмуте. Подразделения Вооруженных сил Украины захватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении и продолжают широкое наступление в этом районе.

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