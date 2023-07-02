Ударные силы ВСУ рвут оборону РФ: идут вперед и закрепляются на новых рубежах

ВСУ освобождают территории на Южном направлении, рассказал Валерий Шершень.

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ВСУ продвигаются на южном направлении / ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Авдеевское направление является "самым горячим", там идут наиболее интенсивные бои, рассказал пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Противник продолжает штурмовые действия с задачей завладеть Марьинкой и захватом Авдеевки. Штурмы были отражены, потери позиций не допущены, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

"Только в районе Марьинки произошло 15 штурмов. За минувшие сутки противник нанес 10 ударов дронами-камикадзе, в основном использовал БПЛА типа квадро. Больше всего донимал в районе Авдеевки. Кроме того, здесь во время одной из атак для ее поддержки враг использовал самолет. Были обстреляны 10 окрестных населенных пунктов", — сказал Шершень.

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Ситуация на Южном направлении

На Мелитопольском направлении противник продолжает сосредоточивать свои главные усилия на предотвращении продвижения украинских ударных подразделений. Здесь в одной из полос обороны враг получил усиление в виде артиллерийской батареи 2С7 "Пион".

На Бердянском направлении россияне пытаются удержать рубежи и производят определенные контратаки. "Идут тяжелые бои, наши ударные подразделения имеют определенное продвижение, закрепляются на достигнутом, проводят разминирование, продолжается аэроразведка местности и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника", — уточнил пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В то же время он отметил, что пока не время объявлять, сколько метров или километров отвоевала Украина. Такую информацию обнародуют, когда это будет уместно.

"Обобщая, прошедшие сутки в зоне действия ответственности группировки "Таврия" произошло 19 боевых столкновений, между тем, применяя танки и реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг совершил 562 обстрела наших позиций", — добавил Шершень.

Продвижение ВСУ на юге

Ранее на Таврическом направлении произошло 36 боестолкновений за сутки, потери врага убитыми и ранеными более четырех рот, также уничтожены и повреждены 53 единицы военной техники противника

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) предполагали, что Силы обороны Украины высадились на левом берегу Херсонской области. По их словам, защитники Украины заняли позиции, но непонятно, в каком масштабе и с какой целью.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что пересечение Днепра - очень сложная работа. В условиях проведения ВСУ военных операций следует соблюдать тишину. Хорошие новости будут, но надо дождаться, когда появится возможность озвучивать подобную информацию.

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