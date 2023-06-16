На юге ВСУ потрепали оккупантов: "перемололи" четыре роты РФ вместе с техникой

Подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1481 огневую задачу.

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Стало известно о продвижении ВСУ на юге / 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, Украинская добровольческая армия

На Таврическом направлении произошло 36 боестолкновений за сутки, потери врага убитыми и ранеными более четырех рот, также уничтожены и повреждены 53 единицы военной техники противника, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Силы обороны продолжают выбивать врага с нашей земли. За последние сутки произошло 36 боевых столкновений и 578 обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1481 огневую задачу. Потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот", — написал он в Telegram-канале.

По информации Тарнавского, уничтожены и повреждены 53 единицы военной техники противника.

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В частности, 12 танков, 6 единиц БМП, 6 ББМ, 3 МТЛБ, БТР, гаубица 2А65 "Мста-Б", 2 БпЛА "Zala" и автомобильная техника. Также были уничтожены 3 места хранения боеприпасов врага.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) предполагали, что Силы обороны Украины высадились на левом берегу Херсонской области. По их словам, защитники Украины заняли позиции, но непонятно, в каком масштабе и с какой целью.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что пересечение Днепра - очень сложная работа. В условиях проведения ВСУ военных операций следует соблюдать тишину. Хорошие новости будут, но надо дождаться, когда появится возможность озвучивать подобную информацию.

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