"Нужно набраться терпения": в ВСУ сделали заявление по "высадке войск" на левобережье Херсонщины

Армия Украины работает на поле боя, проведение операций требует соблюдения информационной тишины, сказала спикер ОК Юг Наталья Гуменюк.

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ВСУ, Херсонская область / Коллаж 10-я горно-штурмовая бригада

Пересечение Днепра – очень сложная работа. В условиях проведения ВСУ военных операций следует придерживаться тишины. Хорошие новости будут, но нужно дождаться, когда появится возможность озвучивать подобную информацию. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она не подтвердила, но и не опровергла информацию, согласно которой ВСУ якобы форсировали Днепр и уже высадились н а левом берегу Херсонщины.

"Я хочу, чтобы все поняли, что очень сложная работа продолжается, когда нужно пересечь такое препятствие как Днепр. Когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке. Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, когда не будет безопасно для наших военных. Поэтому здесь нужно набраться терпения", - отметила Гуменюк.

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Также представитель ВСУ напомнила, что вражеские войска используют информацию как оружие, поэтому нужно придерживаться тишины. Хорошие новости будут озвучиваться тогда, когда для этого появится возможность.

"Я уже говорила, что у этой войны есть признаки гибридной войны и здесь достаточно мощный информационный фронт. Все обязательно дождутся хороших новостей, но эти новости должны быть хорошими для как можно большего количества наших военных", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

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