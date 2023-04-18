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"Уже собрали вещи": оккупанты на Херсонщине готовятся к очередному "жесту" – Гуменюк

Алёна Воронина
18 апреля 2023, 11:05 обновлено 18 апреля, 11:28
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Российские захватчики уже запаслись гражданской одеждой, отправили намародеренное имущество и минируют побережье и другие территории.
Российские военные, Наталья Гуменюк
Оккупанты готовятся к "жесту доброй воли" на Херсонщине/ Минобороны РФ, скрин

Российская оккупационная армия может готовиться к очередному "жесту доброй воли" на оккупированной части Херсонской области. На это указывает ряд признаков, в частности то, что российские захватчики уже даже запаслись гражданской одеждой и упаковали намародеренное имущество.

Кроме этого, они обустраивают оборонительные рубежи и минируют всё побережье на левом берегу Херсонщины. Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что сейчас украинские военные видят, как российские оккупанты проводят активную оборонительную деятельность на левом берегу Херсонщины. Захватчики проводят инженерное обустройство рубежей – и первого, и второго, и третьего.

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Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Также оккупанты пытаются минировать те участки, где, по их мнению, мог бы высадиться украинский десант. По словам Гуменюк, российские захватчики пытаются покрыть заминированными площадями почти всё побережье.

"Это как уже говорят херсонцы на правом берегу народная примета – они точно готовятся к очередному жесту. Потому что они упаковали намародеренное имущество, поотправляли, запаслись гражданской одеждой и сейчас проводят такие действия, это однозначно свидетельствует о том, что они готовятся", – добавила она.

Война в Украине

Аналитики американского Института по изучению войны (ISW) отмечают, что российская оккупационная армия не справилась с задачей захватить Донецкую и Луганскую области в их административных пределах, которую перед ними поставил диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин. Тому глава Кремля снова "переключился" на Пригожина и поддерживает его ЧВК, ведь возлагает на них свою последнюю надежду.

Напомним, командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ситуация в Бахмуте Донецкой области сейчас контролируемая, хотя враг превращает город в руины. По словам генерала, российские оккупанты ведут наступательные действия на нескольких направлениях одновременно. Но на большинстве из них – враждебные действия безуспешны.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны Большой семерки (G7) должны убедить российского диктатора Владимира Путина, что он не достигнет своих целей.

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