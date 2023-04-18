Путин готов к "экстремальной тактике" из-за контрнаступления ВСУ — The Guardian

Владимир Путин может перейти к своим последним аргументам, не исключают западные лидеры.

https://glavred.info/world/putin-gotov-k-ekstremalnoy-taktike-iz-za-kontrnastupleniya-vsu-the-guardian-10464163.html Ссылка скопирована

Владимир Путин может перейти к экстремальным действия, опасаются на Западе / сайт Кремля, 59 ОМБПБр имени Якова Гандзюка

В ответ на планирующееся контрнаступление Вооруженных сил Украины президент страны-агрессора РФ Владимир Путин может пойти на эскалацию.

Такое опасение высказывают лидеры западных стран и готовятся к тому, что российский диктатор в ответ на активные действия Украины на фронте может использовать "все оставшиеся у него инструменты", пишет британская The Guardian.

При этом не исключается, что Путин может перейти к своим последним аргументам, в частности – к ядерным угрозам и кибератакам.

видео дня

Напоминается, что на недавнем саммите глав МИД G7 представители Великобритании заявили, что ожидают от России "экстремальной тактики" в своей попытке удержать территорию Украины.

Также указывается на недавние воинственные заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева, который грозил использовав "абсолютно любое оружие", если Украина попытается вернуть Крым.

Британские журналисты пишут: "Похоже, в Москве признали, что ее войска в скором времени могут оказаться в обороне в Украине, поскольку собственное наступление России замедлилось".

В то же время главы МИД G7 подтвердили свою приверженность "усилению, полной координации и обеспечению" санкций против России, согласившись быть более скоординированными, чтобы предотвратить уклонение от мер и бороться с третьими сторонами, поставляющими оружие в Москву.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

Больше новостей: