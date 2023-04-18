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Армия РФ не исполнила мечту Путина, он разочарован и возлагает последнюю надежду на вагнеровцев – ISW

Алёна Воронина
18 апреля 2023, 10:16 обновлено 18 апреля, 10:22
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Российский диктатор из-за безысходности снова начал поддерживать ЧВК "Вагнера" после того, как российские оккупанты за более 8 месяцев не смогли взять Бахмут.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Путин разочарован и возлагает последнюю надежду на вагнеровцев/ сайт Кремля, скрин

Российская оккупационная армия не справилась с задачей захватить Донецкую и Луганскую области в их административных пределах, которую перед ними поставил диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин. В частности, российские захватчики за восемь с половиной месяцев боев за Бахмут в Донецкой области до сих пор так и не смогли захватить город. Поэтому глава Кремля снова "переключился" на Пригожина и поддерживает его ЧВК.

Путин возлагает последнюю надежду на частную военную компанию "Вагнера", владельцем которой является Евгений Пригожин. Такую гипотезу выдвинули аналитики американского Института по изучению войны (ISW) в своем отчете, с учетом последних событий.

Отмечается, что Пригожин, похоже, возвращает себе расположение главы Кремля. Аналитики говорят, что такое изменение ориентиров Путина может быть следствием того, что он разочаровался из-за устойчивости Бахмута и неспособности российского оккупационного войска воплотить в жизнь его мечту.

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В Институте по изучению войны предполагают, что вагнеровцы снова начали получать подкрепление, боеприпасы, а также политическое признание. А это является "резким отклонением" от отношения Кремля к ЧВК "Вагнера", которое было заметно с января 2023 года.

Также в ISW напомнили, что 17 апреля стало известно о подготовке частной военной компанией "Вагнера" до трех мотострелковых бригад мобилизованных военнослужащих. Их планируют использовать для усиления флангов в Бахмуте. Кроме этого, Пригожин подтвердил, что наряду с вагнеровцами действуют российские воздушно-десантные войска, и что ЧВК "Вагнера" получает больше артиллерийских снарядов, что свидетельствует о возобновлении снабжения российским минобороны.

В ISW отмечают, что налаживание отношений с ЧВК "Вагнера" может быть инициативой Путина. Так, аналитики напомнили, что после утечки секретных документов Пентагона американские СМИ писали, якобы Путин самостоятельно пытался урегулировать вражду между вагнеровцами и минобороны России. Для этого он устроил встречу между Шойгу и Пригожиным 22 февраля.

Однако это еще не значит, что российский диктатор горой будет стоять за Пригожина, отмечают аналитики Института по изучению войны. Изменение его отношения к вагнеровцам может быть временным и вызвано тем, что он разочаровался в регулярных войсках России, которые не уложились в запланированные диктатором РФ сроки и не вышли на административные границы Донецкой и Луганской областей до 1 марта.

Еще одной причиной возникновения привязанности Путина к Пригожину в ISW считают острый дефицит инструкторов в стране-агрессоре России. Аналитики предполагают, что глава Кремля может рассчитывать на инструкторов из ЧВК "Вагнера", которые могут обучать мобилизованных. Также не исключено, что Кремль до сих пор рассматривает вагнеровцев как "реальный источник боевой мощи", говорят в Институте по изучению войны.

ЧВК "Вагнера" в войне против Украины

Ранее сообщалось, что Конгресс США хочет признать "Группу Вагнера" террористической организацией, однако президент США Джо Байден выступает против такого закона. Соответствующий законопроект уже подготовила группа из 7 сенаторов. Признание "вагнеровцев" террористами позволит применять более жесткие санкции.

Российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман выразил мнение, что спецслужбы страны-агрессора России устраняют тех лиц, на которых укажет пальцем российский диктатор Владимир Путин. Пока Путину не мешает владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин, поэтому он не приказывает его убить. Только глава Кремля может отдать такой приказ, если узнает, что Пригожин планирует заговор против него или в пользу Украины.

Напомним, главарь террористической организации ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин цинично оправдался за своих наемников после того, как двое зэков-"вагнеровцев" рассказали о массовых убийствах мирных украинцев, расстрелах детей и казнях пленных.

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