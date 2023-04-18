Украинские беспилотники уже достают до Москвы: Буданов рассказал подробности

О развитии направления по созданию ударных отечественных беспилотников рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Беспилотные летательные аппараты Украины уже могут долетать до Москвы и даже дальше, заявил он в эфире радио NV.
"Долетают в Москву и дальше", — сказал Буданов. Впрочем, он отказался детализировать подробности украинских операций с применением беспилотников.
Вместе с тем начальник ГУР Минобороны отметил, что "нормы безопасности" в России нарушаются "слишком часто".
"Это аномально, так просто не бывает", – добавил Буданов.
Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
"Бавовна" в РФ
Напомним, в Белгородской области ранее прогремели мощные взрывы. В результате в некоторых районах отключили электроэнергию.
В Сети опубликованы кадры последствий "бавовны". Отметим, что в результате взрывов виден пожар и густой столб дыма. Сообщается, что взрывы прогремели на подстанции в Белгороде.
Ранее в районе российского международного аэропорта Брянска прогремела мощная "бавовна".
Там утверждают, что местные жители услышали 2 взрыва. Там якобы сработала российская система ПВО по украинскому дрону.
Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.
Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.
Кроме того, в Сети также уточнили о том, что взрывы прогремели в Брянской области РФ.
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