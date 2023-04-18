Украинские беспилотники уже достают до Москвы: Буданов рассказал подробности

"Нормы безопасности" в России нарушаются "слишком часто", подчеркнул начальник ГУР.

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Кирилл Буданов рассказал о потенциале украинских беспилотников / УНИАН, Скриншот

О развитии направления по созданию ударных отечественных беспилотников рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Беспилотные летательные аппараты Украины уже могут долетать до Москвы и даже дальше, заявил он в эфире радио NV.

"Долетают в Москву и дальше", — сказал Буданов. Впрочем, он отказался детализировать подробности украинских операций с применением беспилотников.

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Вместе с тем начальник ГУР Минобороны отметил, что "нормы безопасности" в России нарушаются "слишком часто".

"Это аномально, так просто не бывает", – добавил Буданов.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

"Бавовна" в РФ

Напомним, в Белгородской области ранее прогремели мощные взрывы. В результате в некоторых районах отключили электроэнергию.

В Сети опубликованы кадры последствий "бавовны". Отметим, что в результате взрывов виден пожар и густой столб дыма. Сообщается, что взрывы прогремели на подстанции в Белгороде.

Ранее в районе российского международного аэропорта Брянска прогремела мощная "бавовна".

Там утверждают, что местные жители услышали 2 взрыва. Там якобы сработала российская система ПВО по украинскому дрону.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.

Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

Кроме того, в Сети также уточнили о том, что взрывы прогремели в Брянской области РФ.

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