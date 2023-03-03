Россияне в панике придумывают отмазки: в районе аэродрома в Брянске были мощные взрывы

Российские пропагандисты придумали версию о том, что это были не взрывы, а самолет, который "проходил звуковой барьер".

Возле аэродрома в Брянске прозвучали взрывы / Соцсети (иллюстративное фото)

В районе российского международного аэропорта Брянска прогремела мощная "бавовна". Россияне уже в панике придумывают новые отмазки. Об этом сообщают росСМИ.

Там утверждают, что 3 марта местные жители услышали 2 взрыва. Там якобы сработала российская система ПВО по украинскому дрону.

Другие же СМИ начали распространять фейки о том, что на самом деле ПВО не срабатывала и никакого дрона не было. Все это они спихнули на истребитель, который якобы "проходил звуковой барьер".

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Взрывы в Мачулищах

Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.

Лидер белорусской антиправительственной организации BYPOL Александр Азаров заявил, что российский военный самолет на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси взорвала белорусская оппозиция. Исполнители сделали это с помощью дронов. В результате ударов были повреждены передняя и центральная части самолета, а также радары и антенна.

В британской разведке убеждены, что потеря самолета А-50 ограничит воздушные операции РФ. Роль А-50 заключается в создании распознаваемой картины воздушной обстановки и обеспечении координации действий соседних истребителей.

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