Ярко горел и падал камнем: ВСУ приземлили российскую "сушку" вблизи Енакиево

Российские оккупанты, которые напали на украинские земли, используют на фронте свои истребители. Украинские военные мастерски уничтожили один из них. Им оказался российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Это подтвердили в Вооруженных силах ВСУ.
Сообщается, что приземлить российскую "сушку" удалось бойцам Никопольского зенитного ракетного полка. Самолет упал в районе оккупированного города Енакиево в Донецкой области.
"Давно зенитчики Воздушных Сил не радовали такой сбитой целью! 3-го марта 2023 года в районе Енакиево, около 13.30, зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, уничтожен был как минимум один российский пилот, второй - "готовится составить ему компанию".
В Сети уже появились видео, на которых зафиксирован момент попадания ракеты в истребитель и его падение.
Взрывы в Мачулищах
Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.
Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.
Лидер белорусской антиправительственной организации BYPOL Александр Азаров заявил, что российский военный самолет на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси взорвала белорусская оппозиция. Исполнители сделали это с помощью дронов. В результате ударов были повреждены передняя и центральная части самолета, а также радары и антенна.
В британской разведке убеждены, что потеря самолета А-50 ограничит воздушные операции РФ. Роль А-50 заключается в создании распознаваемой картины воздушной обстановки и обеспечении координации действий соседних истребителей.
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