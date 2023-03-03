Ярко горел и падал камнем: ВСУ приземлили российскую "сушку" вблизи Енакиево

Украинские зенитчики сбили российский истребитель Су-34. В результате этого был уничтожен как минимум один вражеский пилот.

ВСУ сбили российский истребитель Су-34 / Коллаж фото Википедия, Telegram

Российские оккупанты, которые напали на украинские земли, используют на фронте свои истребители. Украинские военные мастерски уничтожили один из них. Им оказался российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Это подтвердили в Вооруженных силах ВСУ.

Сообщается, что приземлить российскую "сушку" удалось бойцам Никопольского зенитного ракетного полка. Самолет упал в районе оккупированного города Енакиево в Донецкой области.

"Давно зенитчики Воздушных Сил не радовали такой сбитой целью! 3-го марта 2023 года в районе Енакиево, около 13.30, зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34", — говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, уничтожен был как минимум один российский пилот, второй - "готовится составить ему компанию".

В Сети уже появились видео, на которых зафиксирован момент попадания ракеты в истребитель и его падение.

ВСУ сбили российский истребитель Су-34 / скриншот из видео

Взрывы в Мачулищах

Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.

Лидер белорусской антиправительственной организации BYPOL Александр Азаров заявил, что российский военный самолет на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси взорвала белорусская оппозиция. Исполнители сделали это с помощью дронов. В результате ударов были повреждены передняя и центральная части самолета, а также радары и антенна.

В британской разведке убеждены, что потеря самолета А-50 ограничит воздушные операции РФ. Роль А-50 заключается в создании распознаваемой картины воздушной обстановки и обеспечении координации действий соседних истребителей.

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