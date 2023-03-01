"Бавовна" на аэродроме Мачулищи: Лукашенко "наехал" на Путина - Шейтельман

По данным эксперта, Лукашенко убежден, что его подставили тем, что допустили взрыв на аэродроме.

Лукашенко поссорился с Путиным после взрыва на аэродроме Мачулищи / Коллаж фото сайт Кремля, скриншот из видео

26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи", который сейчас находится под контролем российских оккупантов, произошла мощная "бавовна". Это не понравилось самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко и он даже выразил свое недовольство российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом заявил политтехнолог, писатель и публицист Михаил Шейтельман, сообщает ТСН.ua.

Он убежден, Лукашенко разозлился из-за того, что российские военные не смогли позаботиться о безопасности российского самолета ДРЛО А-50. Белорусский диктатор считает, что его просто подставили.

"Белорусская армия или полиция просто не способны за это отвечать. На территории Беларуси было около 100 тысяч российских военных. Всей белорусской армии не хватит, чтобы оберегать россиян. Соответственно и самолет должны были оберегать россияне. Тем, что россияне провалились с решением этой задачи, они подставили Лукашенко. Они показали белорусам, что Лукашенко не контролирует ситуацию на своей собственной территории", – сказал Шейтельман.

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Эксперт также убежден, что эта "бавовна" на аэродроме не изменит позиции Лукашенко в отношении участия в войне против Украины.

"Он (Лукашенко - Главред) выдвинул простой тезис в разговоре с иностранными журналистами: "Беларусь вступит в войну только если будут атакованы мои люди". А сейчас были атакованы не его люди, а россияне", – добавил эксперт.

Взрывы в Мачулищах

Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.

Лидер белорусской антиправительственной организации BYPOL Александр Азаров заявил, что российский военный самолет на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси взорвала белорусская оппозиция. Исполнители сделали это с помощью дронов. В результате ударов были повреждены передняя и центральная части самолета, а также радары и антенна.

В британской разведке убеждены, что потеря самолета А-50 ограничит воздушные операции РФ. Роль А-50 заключается в создании распознаваемой картины воздушной обстановки и обеспечении координации действий соседних истребителей.

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