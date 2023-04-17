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"Мы пришли их спасти": Пригожин цинично оправдался за убийства детей и женщин в Украине

Сергей Кущ
17 апреля 2023, 18:14 обновлено 17 апреля, 18:14
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Главарь ЧВК "Вагнера" также прокомментировал, разрушит ли его карьеру шокирующее расследование журналиста Владимира Осечкина.
Пригожин, потери ЧВК Вагнер
Пригожин, потери ЧВК Вагнер / скриншот YouTube

Главарь террористической организации ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на признания своих наемников в военных преступлениях.

Двое зэков-"вагнеровцев" рассказали о массовых убийствах мирных украинцев, расстрелах детей и казнях пленных.

Как сообщает пресс-служба Пригожина, он пока якобы не смог полностью пересмотреть материал проекта Gulagu.net с признанием своих "вагнеровцев". Впрочем, он все равно ответил на некоторые заявления.

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"Относительно расстрелов детей - конечно же, никто никогда не расстреливает ни мирняк, ни детей, это никому совершенно не нужно. Мы туда пришли для того, чтобы спасти их от того режима, под которым они находились", - заявил Пригожин.

Кроме того, главарь "Вагнера" прокомментировал, разрушит ли его карьеру шокирующее расследование журналиста Владимира Осечкина. По его словам, карьеру ему никто не может разрушить, поскольку ее якобы нет.

Зверства ЧВК "Вагнер" в Украине

Главарь бандформирований ЧВК Вагнера Евгений Пригожин лично давал приказы о массовых убийствах мирных жителей, включая детей, женщин и стариков, во время захвата территорий на востоке Украины.

Об этом проекту Gulagu.net рассказали экс-осуждённые из РФ Азамат Улдаров и Алексей Савичев, которых завербовал в ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и помилование которым подписал лично диктатор Владимир Путин.

Они рассказали подробности расстрела более 20 украинских детей и подростков, подрыва ямы с более чем 50 ранеными пленными и т.н. "500-ми" (те, кто решил покинуть войну и отказался выполнять приказы об убийстве украинцев).

Напомним, ранее русского зэка Ивана Россомахина, который воевал в ЧВК "Вагнера" против ВСУ, полиция страны-агрессора Россия задержали через несколько дней после возвращения домой ‒ по подозрению в убийстве пенсионерки.

Тем временем под Москвой нашли кладбище наемников частной военной компании Вагнера, которые были ликвидированы в Украине. На кладбище в селе Маврино появились еще 27 новых могил, которые, очевидно, принадлежат "вагнеровцам".

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