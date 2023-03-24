Пригожин пошел против Кремля: глава ЧВК "Вагнер" опроверг главные нарративы российской пропаганды

Евгений Пригожин заявил, что Россия воюет "исключительно с украинцами", но не с самим НАТО. Также он поставил под сомнение существование "нацистов" в Украине.

Евгений Пригожин опроверг нарративы кремлевской пропаганды / скриншот

Повар Путна, глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин пошел против нарративов Кремля и российской пропаганды. В частности, он опроверг заявления о том, что Россия воюет с НАТО и подверг сомнению существование "нацистов" на территории Украины, о которых постоянно говорит Москва.

"Повар Путина" отметил, что Россия воюет "исключительно с украинцами", оснащенными техникой, предоставленной НАТО, и некоторыми "русофобскими" наемниками, добровольно поддерживающими Украину, но не с самим НАТО", - говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Пригожин подчеркнул, что российские чиновники, вероятнее всего, знали, что НАТО предложит Украине помощь, потому что "смешно думать, что, когда РФ решила начать войну, то не учла помощь НАТО Украине".

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"Основатель ЧВК "Вагнер" рассказал и о том, что не уверен в целях "денацификации" в Украине, поскольку не знает, есть ли в Украине "нацисты", - отмечают аналитики ISW.

По словам экспертов, своими высказываниями Пригожин "фактически отверг довоенные и послевоенные заявления Кремля о том, что РФ необходимо защищаться от угрозы НАТО в Украине, и подорвал необходимость и вероятность заявленных российским диктатором Путиным максималистских целей его вторжения".

Как сообщал Главред, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что РФ "победила" Украину в первые дни полномасштабного вторжения, а потом началась война с НАТО. В ее воображении оккупанты "победят весь западный мир" в боях за Бахмут и Угледар.

Также Симоньян говорила, что Третья мировая война уже началась. По ее мнению, "они" (вероятно, США и страны Запада) не остановятся, пока якобы не уничтожат Россию.

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