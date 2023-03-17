"Будут подлодки Украины, самолеты": Симоньян запаниковала в прямом эфире, что РФ уничтожат

Главред российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что Третья мировая война уже началась.

Маргарита Симоньян заявила, что Третья мировая война уже началась / скриншот

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Третья мировая война уже началась. По ее мнению, "они" (вероятно, США и страны Запада) не остановятся, пока якобы не уничтожат Россию.

Главред российского пропагандистского телеканала RT считает, что сейчас стоит беспокоиться не о том, что начнется Третья мировая, а о том, куда она повернет.

"Совершенно очевидно, что они не остановятся. В следующий раз беспилотник будет в наших водах", – заявила пропагандистка, имея ввиду американский беспилотник MQ-9 Reaper, который сбил российский самолет в Черном море.

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"Мы должны быть к этому готовы: будут подлодки Украины, будут самолеты, все, что возможно, кроме ядерного оружия. Будут военнослужащие: украинские-то заканчиваются. Сначала наемные, а затем и действующая армия", – считает Симоньян.

"Их, пока они нас не уничтожат, не остановит ничего, кроме одного – неизбежной угрозы их собственной жизни", – констатировала пропагандистка.

Маргарита Симоньян / скриншот

Как сообщал Главред, ранее Симоньян заявила, что РФ "победила" Украину в первые дни полномасштабного вторжения, а потом началась война с НАТО. В ее воображении оккупанты "победят весь западный мир" в боях за Бахмут и Угледар.

Столкновение Су-27 и американского беспилотника

Утром 14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper, в результате инцидента дрон был сбит.

По данным The New York Times, американский беспилотник вылетел с военной базы в Румынии для выполнения плановой миссии, которая обычно длится 9-10 часов.

Дрон MQ-9 Reaper не нес вооружений, хотя конструкция беспилотника предусматривает установку на нем ракет Hellfire.

БПЛА вел наблюдение примерно в 120 км к юго-западу от аннексированного Россией Крыма. По его словам, аппарат имеет сложные камеры и другие датчики, которые позволяют "заглянуть в Крым", не приближаясь к воздушному пространству полуострова.

Во время перехвата российскими самолетами он находился на высоте около 7,6 км. Су-27 армии РФ кружили над ним и сливали на него топливо, вероятно пытаясь испортить его оборудование.

Представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что российские истребители сбили американский разведывательный беспилотник в международном воздушном пространстве над Черным морем. Однако, по его словам, это не станет преградой для продолжения запусков американских дронов.

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