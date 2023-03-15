Дрон летел без вооружения и в 120 км от Крыма: в NYT раскрыли детали инцидента над Черным морем

Столкновение российского самолета с американским военным беспилотником произошло над Черным морем в 120 километрах от временно оккупированного Крыма.

Беспилотник MQ-9 Reaper не нес вооружений / Фото Википедия

Утром 14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper, в результате инцидента дрон был сбит. Издание The New York Times раскрыло подробности.

Как пишет издание со ссылкой на неназванного сотрудника Пентагона, рано утром 14 марта американский беспилотник вылетел с военной базы в Румынии для выполнения плановой миссии, которая обычно длится 9-10 часов.

Дрон MQ-9 Reaper не нес вооружений, хотя конструкция беспилотника предусматривает установку на нем ракет Hellfire.

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Источник The New York Times также отметил, что БПЛА вел наблюдение примерно в 120 км к юго-западу от аннексированного Россией Крыма. По его словам, аппарат имеет сложные камеры и другие датчики, которые позволяют "заглянуть в Крым", не приближаясь к воздушному пространству полуострова.

Во время перехвата российскими самолетами он находился на высоте около 7,6 км. Су-27 армии РФ кружили над ним и сливали на него топливо, вероятно пытаясь испортить его оборудование.

Столкновение российского самолета и американского дрона очень смутило военных США, наблюдавших за беспилотником с базы Рамштайн в Германии. Дело в том, что высокопоставленные официальные лица США уже несколько месяцев обеспокоены тем, что даже незначительный инцидент над Черным морем может привести к прямой конфронтации РФ и Соединенных Штатов.

Как отреагировали в России

Посол РФ в США Анатолий Антонов после инцидента с американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем заявил, что его страна не хочет "конфронтации" со Штатами, но якобы американская авиация должна держаться подальше "от российской границы".

В беседе с журналистами CNN после вызова в Госдепартамент США Антонов спросил у представителей СМИ, какой бы была реакция США, если бы такой БПЛА "внезапно появился рядом с Нью-Йорком или Сан-Франциско".

"Вы можете себе представить реакцию прессы США, Пентагона на этот беспилотник? Что это был за беспилотник? Подумайте об этом, прежде чем вызывать меня в Госдеп. Боевая нагрузка 1700 кг", - сказал российский дипломат.

По словам Антонова, действия российских пилотов были профессиональными, "никаких контактов не было, наши истребители не применяли никакого оружия".

"Российская Федерация не заинтересована в конфронтации. Российская сторона заинтересована в прагматичных отношениях с США в интересах как российского, так и американского народа", - заявил Антонов.

Столкновение Су-27 и американского беспилотника

Как сообщал Главред, представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что российские истребители сбили американский разведывательный беспилотник в международном воздушном пространстве над Черным морем. Однако, по его словам, это не станет преградой для продолжения запусков американских дронов.

В Военно-воздушных силах США заявили, что американский беспилотник выполнял "обычные операции". Один из истребителей ударил по винту американского дрона, в результате чего он упал в международных водах.

Позже в Госдеп вызвали посла России в США, чтобы выразить ему "решительное возражение".

Российская сторона утверждает, что американский дрон якобы не сталкивался с российским истребителем, а упал в Черное море сам.

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