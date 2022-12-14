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"Говорят, в Гааге трибунал хотят": Соловьев призывает оккупировать Нидерланды

14 декабря 2022, 15:37
У российского пропагандиста Владимира Соловьева случился очередной приступ.
Сольвьев, суд в Гааге
Соловьев призывает оккупировать Нидерланды / скриншот YouTube

Российский пропагандист Владимир Соловьев призывает оккупировать Нидерланды, поскольку там находится международный уголовный суд, рассматривающий военные преступления, призывы к войне и геноциду.

Судя по всему, такой откровенный бред пропагандист начинает нести из-за боязни быть привлеченным к ответственности в Гаагском трибунале.

В эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" он выступил с призывом вторгнуться в Нидерланды.

"Сейчас, говорят, в Гааге трибунал хотят. Тогда может поставить задачу, что мы должны прийти в Гаагу и спросить: кто там собирается трибунал устраивать? В Нидерландах армия что ли появилась? Зайти и спросить. Совсем охамели. Великой России всякое ничтожество угрожать будет, тюльпанов перенюхали", - истерил Соловьев.

Напомним, после провала в Украине российские пропагандисты начали обсуждать новую возможную жертву агрессии — Казахстан.

О нападении на Казахстан заговорил в эфире пропагандистского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" некий Дмитрий Дробницкий, представленный как "политолог". По его словам, "следующей проблемой России станет Казахстан". Над обоснованием возможной агрессии он задумываться не стал, использовав уже знакомую "денацификацию".

Ранее российские политики и пропагандисты цинично заявили, что Казахстан якобы "никогда не существовал как отдельное государство и всегда был частью России". Они назвали Казахстан "второй Украиной".

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Автор: Сергей Кущ
Нидерланды Владимир Соловьев
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