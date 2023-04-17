В Бахмуте убивали детей и женщин по приказу "повара Путина" – командиры из ЧВК Вагнера

Бандами ЧВК Вагнера проводились "зачистки" жилых домов на захваченной территории Украины с убийством всех, в том числе детей.

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Евгений Пригожин приказывал убивать мирных жителей в Бахмуте, рассказали боевики ЧВК Вагнера / Коллаж скриншот YouTube, соцсети

Главарь бандформирований ЧВК Вагнера Евгений Пригожин лично давал приказы о массовых убийствах мирных жителей, включая детей, женщин и стариков, во время захвата территорий на востоке Украины.

Об этом проекту Gulagu.net рассказали экс-осуждённые из РФ Азамат Улдаров и Алексей Савичев, которых завербовал в ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и помилование которым подписал лично диктатор Владимир Путин.

Они рассказали подробности расстрела более 20 украинских детей и подростков, подрыва ямы с более чем 50 ранеными пленными и т.н. "500-ми" (те, кто решил покинуть войну и отказался выполнять приказы об убийстве украинцев).

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Кроме того, бандами ЧВК Вагнера проводились "зачистки" жилых домов на захваченной территории Украины с убийством всех, в том числе детей. Также оба экс-командира подразделений ЧВК Вагнер рассказали, что лично Евгений Пригожин отдавал преступные приказы о расстрелах и убийствах.

Савичев рассказал, что после февральского обмена пленными между РФ и Украиной в районе Бахмута, когда уехали журналисты, он с сослуживцами получил приказ сесть в засаду. "Мирные жители выходили. И был приказ: всех, кому от 15 лет и выше, всех сразу расстреливать без слов. Были расстреляны 20-24 человека, из них 10 - 15-летние и 17-летние подростки".

По словам Савичева, люди были безоружны, а расстреливали их за тату, в том числе с символикой "Азова". "Есть приказ – зачистить дом. Кто там был – не имеет значения. Не выполнил приказ – тебя обнуляют".

"Я этой рукой выполнил приказ, убил детей по приказу. То, что мы творили, когда заходили в Соледар и Бахмут… Нам давали команду зачистить и уничтожить всех. Мы шли и убивали всех женщин, мужчин, пенсионеров и детей, в том числе малолетних пятилетних", — добавил Улдаров.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины ранее заявляли, что в агрессоре России усиливается конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера. По данным разведки, конфронтацию усиливает сам глава ведомства Шойгу, который заявлял об оккупации некоторых украинских территориях, но не упомянул об участии в захвате земель боевиков Вагнера.

Шойгу в противовес ЧВК Вагнера решил создать частную военную компанию Патриот. По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, идея обречена на провал. Шойгу лишний раз продемонстрировал свою неспособность руководить войсками.

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