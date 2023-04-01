"Вагнеровец"-зэк вернулся с войны в Украине и убил пенсионерку – СМИ

Русского зэка Ивана Россомахина, которой воевал в ЧВК "Вагнера" против ВСУ полиция страны-агрессора Россия задержали через несколько дней после возвращения домой ‒ по подозрению в убийстве пенсионерки. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Сообщается, что Иван Россомахин в 2020 году был приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство. В прошлом году записался в ЧВК "Вагнера" и пошел воевать против Украины.
Неизвестно, сколько он воевал на стороне оккупантов в Украине, но в марте она вернулся в родной город Новый Бурец Кировской области.
Местная жительница Галина Сапожникова утверждала, что Россомахин часто бегал по городу то с вилами, то с топором, то с ножом и угрожал всех убить.
Начальник районной милиции на совещании сообщил, что Россомахин является "известным нарушителем порядка" и с ним разбираются.
Но перед этим в городе была убита пожилая женщина. Россомахин был задержан по подозрению в совершении преступления, но официальных обвинений ему пока не предъявили.
Кремлевская пропаганда о войне в Украине
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что РФ "победила" Украину в первые дни полномасштабного вторжения, а потом началась война с НАТО. В ее воображении оккупанты "победят весь западный мир" в боях за Бахмут и Угледар.
Также Симоньян говорила, что Третья мировая война уже началась. По ее мнению, "они" (вероятно, США и страны Запада) не остановятся, пока якобы не уничтожат Россию.
При этом в стране-агрессоре постоянно угрожают странам НАТО. Например, депутат Госдумы РФ генерал Андрей Гурулев заявлял, что Лондон станет первым городом, который РФ начнет бомбить. А российский пропагандист Владимир Соловьев призывал оккупировать Нидерланды, поскольку там находится Международный уголовный суд.
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