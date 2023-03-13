Байден не хочет признавать всю "Группу Вагнера" террористической организацией - The Hill

Президент США боится, что это негативно влияет на страны африканского континента.

Байден не хочет признавать "Группу Вагнера" террористической организацией / Коллаж фото офис президента, скриншот с видео

Конгресс США хочет признать "Группу Вагнера" террористической организацией, однако президент США Джо Байден выступает против такого закона. Об этом сообщает The Hill.

Соответствующий законопроект уже подготовила группа из 7 сенаторов. Признание "вагнеровцев" террористами позволит применять более жесткие санкции.

"Обозначение FTO увеличило бы ресурсы США для преследования и прекращения деятельности Вагнера, послужило бы сильным сдерживающим фактором против людей или правительств, которые ведут дела с "группой", и открыло бы новые пути для судебных исков", – говорится в сообщении.

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Однако в Администрации Байдена боятся, что этот закон повредит дипломатическим усилиям США в Африке. Деятельность "Группы Вагнера" охватывает Судан, Ливию, Чад, Камерун, ЦАР, Мозамбик, Мали и Буркина-Фасо. После признания "Группы Вагнера" террористической организацией, активы многих официальных лиц африканских правительств могут быть заблокированы.

Следует уточнить, что Байден поддерживает признание террористами тех "вагнеровцев", которые воюют непосредственно против Украины.

Как сообщал Главред, руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в 2024 году планирует баллотироваться в президенты Украины. Об этом он рассказал в своем видеообращении, которое в Сети распространяют росСМИ.

Ранее российский террорист Игорь Гиркин "наехал" на Пригожина - назвал его психопатом, военным преступником и призвал убрать его с фронта вместе с министром обороны оккупантов Сергеем Шойгу.

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