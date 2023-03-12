1100 "двухсотых" и 10 сожженных складов: Зеленский рассказал о безумных потерях РФ под Бахмутом

Российские оккупанты меньше чем за неделю потеряли более 1100 оккупантов "двухсотыми" и по меньшей мере 1500 - "трехсотыми".

Зеленский рассказал о бешеных потерях оккупантов под Бахмутом / коллаж фото 28 ОМБр имени рыцарей зимнего похода, офис президента Украины

Российские оккупанты пытаются захватить Бахмут в Донецкой области и бросают туда основные свои силы. Украинские военные отбивают ежедневный штурм россиян и наносят им сокрушительные удары.

Только под Бахмутом менее чем за одну неделю украинские воины ликвидировали более 1100 оккупантов "двухсотыми". Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Менее чем за одну неделю – за время с 6 марта – и только на одном Бахмутском направлении удалось уничтожить более 1100 солдат врага – это безвозвратные потери России, потери именно там, под Бахмутом. Плюс еще как минимум полторы тысячи санитарных вражеских потерь - это ранения, которые несовместимы для них с продолжением боев", - сказал Владимир Зеленский.

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Также ВСУ уничтожили десятки единиц российской техники и сожгли более 10-ти складов с боеприпасами.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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