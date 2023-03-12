"Может повториться судьба Дебальцево": командир ВСУ о сложнейшей ситуации в Бахмуте

Российские оккупанты пытаются отрезать логистику ВСУ, чтобы украинские военные остались без путей обеспечения.

В Бахмуте сложная ситуация, может повториться судьба Дебальцево / Коллаж фото Instagram, 93-я ОМБр Холодный Яр

Ожесточенные бои за украинский Бахмут в Донецкой области не утихают. Оккупанты пытаются окружить город. В Бахмуте может повториться ситуация, которая произошла в Дебальцево после того, как российские военные "отрезали" город от путей снабжения. Об этом заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире Эспрессо.

Бои за Бахмут идут непосредственно в самом городе.

"Сейчас в Бахмуте идут бои непосредственно на улицах. За каждый переулок идут стрелковые бои. Врагу за полторы недели удалось с Ягодного продвинуться на 1,5 км вглубь Бахмута. Тяжело удерживать каждый дом, каждый частный сектор. Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет чуть более 4 км. Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево", — сказал Ярославский.

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Российские оккупанты пытаются полностью отрезать логистику ВСУ. Они обстреливают все пути обеспечения города. Если враг сможет добиться успеха в этом, то у украинской стороны не будет возможности пополнять запасы оружия. Россияне в свою очередь будут продолжать штурм.

Однако, как говорит Ярославский, украинские военные продолжают стоять и оборонять Бахмут, чтобы не дать врагу продвинуться вперед.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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