УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Штурм РФ под Бахмутом провалился: пограничники "покрошили" десятки оккупантов

12 марта 2023, 15:57
В Донецкой области украинские пограничники отбили атаки РФ на несколько опорных пунктов.
Бахмут
ВСУ отражают атаки оккупантов в Бахмуте / Twitter/informatorlgua, Freeradio

В Донецкой области украинские пограничники уничтожили 9 российских захватчиков и еще 12 ранили.

"В Донецкой области пограничники отбили вражеские атаки и ликвидировали два десятка захватчиков", — говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

В частности, в районе Бахмута вражеская пехота при поддержке артиллерии штурмовала опорный пункт украинских пограничников.

видео дня

"Бойцы остановили оккупантов стрелковым оружием и гранатометами", — говорится в сообщении.

Кроме того, еще в Донецкой области украинские пограничники отбили атаки на два опорных пункта.

"Подготовку стрелковых подразделений противника обнаружила аэроразведка. Поэтому пограничники-минометчики "развеяли" штурмовиков во время их выдвижения в наступление", — сказано в сообщении.

"В результате боевых действий были убиты 9 оккупантов, еще 12 – ранены", — отметили пограничники.

Скриншот

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

Больше новостей:

ГПСУ Бахмут война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:30

Как убрать застарелый налет на унитазе: простые и быстрые способы уборки

16:21

Загадка советских подъездов: почему их красили лишь на половину

15:57

Штурм РФ под Бахмутом провалился: пограничники "покрошили" десятки оккупантов

15:53

В каком возрасте надо отучать от памперсов: легкие советы, как посадить ребенка на горшок

15:45

"Понесут суровое наказание": командование сделало заявление про избиение срочника в УкраинеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:40

Гороскоп Таро на неделю 13-19 марта: Тельцам – сильные волнения, Львам - успехВидео

15:10

82-летний Роберто Кавалли стал отцом в шестой раз

15:07

"Он мерзкий": муж Тодоренко грубо обозвал своего сына

14:56

"Алка с Филиппом воссоединятся": в РФ сообщили, что Киркоров планирует вернуться к Пугачевой

Реклама
14:55

Украину окутают сильнейшие снегопады: синоптики рассказали о штормеВидео

14:42

Двойная игра Лукашенко: эксперт оценил вероятность втягивания Беларуси в войну

14:18

Россия развалится на части, НАТО нужно готовиться к историческим событиям – французский генералВидео

14:06

"Я лично знаю, где лежат трупы оккупантов": полковник ВСУ рассказал об аде для россиян под БахмутомВидео

13:45

Гороскоп на завтра 13 марта 2023: Рыбам – вдохновение, Весам - плохие советыВидео

13:37

Маша из "Ворониных" родила первенца и показала фото

13:10

В Житомире офицер избил ногами срочника: разгорелся большой скандалВидео

13:04

Жади и Лукас из "Клона" повторили культовый момент из сериала через 20 летВидео

13:01

Боец ВСУ приехал на танке с передовой на собственную свадьбу

12:42

Украина в ближайшее время не получит истребители от Запада – КулебаВидео

12:40

Самый опасный день в году: приметы и что нельзя делать 13 марта

Реклама
12:38

С огромным животом и седыми волосами: знаменитый российский телеведущий огорошил внешним видомВидео

12:35

Дочь Лизы Ющенко при полном макияже затусила с маминой подругой в отеле, стоимостью 50 тыс. грн за ночь

12:20

4 признака, что матрас пора выбрасывать

12:08

Актер-воин Фединчик переписал все имущество на Наталку Денисенко: "Я хорошо устроилась"Видео

12:05

"Украинцы Валеру повесили": в Беларуси пограничники устроили истерику из-за "российского оккупанта"Видео

11:56

Посол Украины в Беларуси разнес Лукашенко за оскорбление ЗеленскогоВидео

11:38

Вкусный завтрак, как в ресторане: 2 простых и невероятных рецептаВидео

11:32

"Запустят катастрофические бои": астролог назвала новую цель РФ и 3 опасных города в УкраинеВидео

11:29

Что полезнее утром - кофе или чай: любопытные сведения, которые удивятВидео

10:56

75% жертв приходится на казахское и татарское население: в разведке Британии сообщили о потерях РФ

10:43

Ольха и Нептун в деле: армия Украины бьет войска РФ на расстоянии 100-300 км – НаевВидео

10:16

Галкин поставил на место зарвавшихся россиянВидео

09:27

Украина может переломить ситуацию в Бахмуте: полковник ВСУ назвал два ключевых условияВидео

09:21

Россия не готова наступать из Беларуси и укрепляет позиции в Брянской и Курской областях – ГенштабВидео

08:33

Украинские пограничники пошли в контратаку в Бахмуте: уничтожена группа "вагнеровцев"

08:27

Повар Путина "собрался" в президенты Украины: Данилов резко ответил ПригожинуВидео

08:20

У человечества снова появилась надежда, и ее зовут "Украина"мнение

07:36

В Кремле началась борьба "элит", Путин потерял контроль над пропагандой – ISWВидео

06:20

Зачем Лукашенко ввел смертную казнь для чиновниковмнение

05:00

Откроет дорогу на Краматорск и Славянск: полковник рассказал, что будет после падения БахмутаВидео

Реклама
03:55

Военное руководство рассматривает варианты маневренной обороны в Бахмуте - полковник ИльницкийВидео

03:20

Чем Лукашенко поможет оккупантам РФ: белорусский эксперт выдал неожиданный прогноз

03:20

Кулинарный шедевр за 15 минут: аппетитные булочки из 3 ингредиентов - рецепт закускиВидео

02:15

"Западные партнеры долго раскачиваются": полковник сказал, что нужно для перелома ситуации в БахмутеВидео

01:45

На радость поклонницам: звезда "Игры престолов" и "Аквамена" засветил аппетитную попку

01:35

Военный эксперт указал на четыре самых слабых звена русской армииВидео

00:51

Все деньги можно потерять: приметы на 12 марта и что нельзя делать

11 марта, суббота
23:49

Россиян охватила паника: у границ РФ пролетел ядерный бомбардировщик СШАВидео

22:58

"Держим оборону": полковник объяснил, почему Украине так важно не отдавать БахмутВидео

22:20

Собирала средства несколько лет: 10-летняя девочка передала 120 тысяч на авто для пограничниковВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять