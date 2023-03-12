Штурм РФ под Бахмутом провалился: пограничники "покрошили" десятки оккупантов

В Донецкой области украинские пограничники отбили атаки РФ на несколько опорных пунктов.

ВСУ отражают атаки оккупантов в Бахмуте / Twitter/informatorlgua, Freeradio

В Донецкой области украинские пограничники уничтожили 9 российских захватчиков и еще 12 ранили.

"В Донецкой области пограничники отбили вражеские атаки и ликвидировали два десятка захватчиков", — говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

В частности, в районе Бахмута вражеская пехота при поддержке артиллерии штурмовала опорный пункт украинских пограничников.

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"Бойцы остановили оккупантов стрелковым оружием и гранатометами", — говорится в сообщении.

Кроме того, еще в Донецкой области украинские пограничники отбили атаки на два опорных пункта.

"Подготовку стрелковых подразделений противника обнаружила аэроразведка. Поэтому пограничники-минометчики "развеяли" штурмовиков во время их выдвижения в наступление", — сказано в сообщении.

"В результате боевых действий были убиты 9 оккупантов, еще 12 – ранены", — отметили пограничники.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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