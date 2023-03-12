Не закончится в ближайшие месяцы: военный Вышебаба прогнозирует войну на несколько лет

Военный Павел Вышебаба отметил, что на фронте тяжело дается "каждый метр земли".

Война в Украине продлится несколько лет / коллаж фото Павел Вышебаба, 10 ОГШБр Эдельвейс

Война в Украине не завершится в 2023 году, она продлится еще долго. В этом убежден украинский военный, писатель и поэт Павел Вышебаба. Об этом сообщает 24 канал.

Он считает, что в этом году ВСУ не выйдут на границы 1991 года, как это прогнозируют глава украинской разведки и главнокомандующий ВСУ.

"Я уважаю Кирилла Буданова и Валерия Залужного, который дает примерно такие же прогнозы. У них точно есть значительно больше информации, чем у меня, поэтому прислушиваться следует. Однако, я считаю, что эта война продлится долго", - сказал Вышебаба.

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Военный акцентировал на том, что пока на фронте нет предпосылок, которые свидетельствовали бы о том, что война может закончиться в ближайшие месяцы. Он предполагает, что война в Украине продлится еще несколько лет. Вышебаба советует готовиться к такому сценарию психологически и беречь ресурсы.

"Я вижу, как тяжело дается каждый метр земли. У командования точно больше информации, но если все будет идти так, как сейчас, то это будет тяжелая, долгая, вязкая, но победоносная война для нас, россияне не уменьшают натиска. На Донецком направлении очень интенсивные бои идут, особенно в последний месяц. Они не собираются отступать. Поэтому я не вижу предпосылок, что в ближайшие месяцы это закончится. Я думаю, что война на несколько лет", - сказал Вышебаба.

Ситуация на фронте

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в этом году сезон в Крыму будет горячим и очень жарким. Все увидят, что к Украине нужно относиться не только с уважением, но и с большим страхом.

Также Подоляк заявил, что в этом году должны состояться ключевые события в войне, однако важно сохранить неожиданность для противника. Поэтому сейчас нужно ограничить обсуждение будущих контрнаступлений Вооруженных сил Украины, чтобы минимизировать возможные риски.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что война в Украине закончится за столом переговоров, но сейчас Киеву нужна поддержка для создания прочной позиции для участия в них. Политик заявил, что поддерживает президента Владимира Зеленского, чтобы он был в "лучшей ситуации для проведения этих переговоров".

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