"До конца года все может закончиться": полковник спрогнозировал ход войны

Дальше украинцам придется научиться жить со страной-агрессором по соседству, ведь россияне будут ненавидеть украинцев и дальше.

Война в Украине может завершиться до конца года, считает полковник ВСУ/ УНИАН, 93 ОМБр Холодный Яр

Война в Украине может закончиться к концу 2023 года. Однако соседа мы уже не изменим, и нам придется научиться жить рядом со страной-агрессором РФ, с которой у нас огромная общая граница.

Об этом сказал в интервью Главреду первый заместитель командующего Украинской Добровольческой армией, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр полковник Сергей Ильницкий ("Сокол"), воюющий сейчас под Бахмутом.

видео дня

"Давайте вспомним статью Залужного и Забродского, которые очень хорошо описали будущие возможные действия. Я согласен с тем, что к концу года всё закончится. Хотя соседа мы не изменим, у нас останется огромная граница с Россией, но не думаю, что это продлится годами, как в Израиле", – ответил он на вопрос о возможных сроках завершения войны.

Однако, по его словам, россияне будут ненавидеть украинцев еще долгие годы.

"Вы же видели видео, что они делают с украинцами за слова "Слава Украине!". Это всего лишь один эпизод, и это самая легкая смерть, а есть же гораздо худшие случаи, которые просто не освещаются. Россияне нас люто ненавидят за то, что мы свободны и хотим жить в своем государстве", – сказал Ильницкий.

Ситуация на фронте

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в этом году сезон в Крыму будет горячим и очень жарким. Все увидят, что к Украине нужно относиться не только с уважением, но и с большим страхом.

Также Подоляк заявил, что в этом году должны состояться ключевые события в войне, однако важно сохранить неожиданность для противника. Поэтому сейчас нужно ограничить обсуждение будущих контрнаступлений Вооруженных сил Украины, чтобы минимизировать возможные риски.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что война в Украине закончится за столом переговоров, но сейчас Киеву нужна поддержка для создания прочной позиции для участия в них. Политик заявил, что поддерживает президента Владимира Зеленского, чтобы он был в "лучшей ситуации для проведения этих переговоров".

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