Зеленский дал ответ на петицию о переименовании России в Московию

Президент Зеленский рассмотрел электронную петицию, автор которой предлагает официально переименовать название "Россия" на "Московия".

Владимир Зеленский / коллаж фото УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию, автор которой предлагала официально переименовать термин "Россия" на "Московия" и заменить термины "российский" на "московский", а "Российская Федерация" – на "Московская федерация". Ответ появился на официальном сайте президента.

В своем ответе Зеленский указал, что "затронутый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия".

Президент также сообщил, что дал премьеру Шмыгалю поручение вместе с научными учреждениями комплексно проработать вышеуказанный вопрос.

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Автор петиции, которая довольно быстро набрала необходимые 25 тысяч подписей, указывает, что "историческим названием России является Московия".

"Это название употреблялось в европейских и в некоторых азиатских языках. На многих исторических картах XVI-XIX вв., которые изготавливались в Европе до и после переименования Московского царства во Всероссийскую империю, также фигурирует это название", – говорилось в петиции.

Напомним, в декабре 2021 года года депутаты Львовского облсовета своим постановлением обратились к президенту Владимиру Зеленскому с инициативой о переименовании России в Московию. Решение поддержали 59 народных избранников.

Позднее депутаты в Киевском городском совете также предложили переименовать страну-агрессора Россию в Московию. По мнению депутатов, оккупанты используют действующее название для идеологического оправдания оккупации украинского государства.

Как говорил постоянный представитель Киева при Организации объединенных наций Сергей Кислица, Украине следует переименовать Россию в Московию, чтобы вернуть стране-агрессору ее историческое название.

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