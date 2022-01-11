Россия может стать Московией: эстафета переименования страны-соседки дошла до киевских нардепов

Россия может стать Московией / Reuters

Представители партии "Голос" подали в Киевский горсовет проект решения о переименовании названия страны-оккупанта с Российской Федерации. Вслед за своими ровенскими и львовскими коллегами нардепы хотят, чтобы "соседка" звучала, как "Московия".

Вскоре по этому проекту должно состояться голосование, сообщает пресс-служба партии Голос.Киев в Facebook.

Если инициатива получит необходимую поддержку, то соответствующее обращение будет направлен к президенту, Верховной Раде и Кабмину.

"Одним из проявлений такой имперской политики Российской Федерации в отношении Украины является безосновательное использование в названии государства греческой транскрипции исторического географического и государственного названия Русь – Россия",– рассказали депутаты.

Также говорится о том, что смена названия на современное фактически бросила серьезный вызов идентичности украинского народа.

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Народные избранники утверждают, что это идеологическое оправдание для оккупации территории нашего государства.

Напомним, ранее такую же просьбу выдвинул Львовский областной совет, который поддержал своих коллег из Ровно.

Депутаты аргументировали свое решение тем, что северо-восточный сосед Украины, постоянно посягает на нашу территорию и "неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием "Россия"".

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