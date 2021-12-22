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Две области требуют переименования России

22 декабря 2021, 19:47
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Страну-агрессора хотят переименовать в Московию.

Россия может стать Московией / glavred.info

В Украине возникла идея переименовать Россию в Московию. Такую просьбу выдвинул Львовский областной совет президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде. Таким образом депутаты поддержали своих коллег из Ровно, которые ранее выдвинули подобную инициативу.

Речь идет о восстановлении исторической справедливости.

"Мы, депутаты Львовского областного совета обращаемся к президенту Украины и Верховной Раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины, а в отношении граждан РФ соответственно употреблять "московиты", - сказано в обращении депутатов облсовета 21 декабря

Депутаты утверждают, что северо-восточный сосед Украины, постоянно посягает на нашу территорию и "неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием "Россия"".

Также в обращении говорится о том, что 300 лет назад, после ряда побед над Швецией и заключения Ништадского мирного договора, 22 октября 1721 года Петр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором.

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Однако, по словам народных избранников, на картах и ​​атласах XV, XVI и даже XVIII века не отражена такая страна как Россия, а лишь как Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария.

Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что в Украине следует переименовать населенные пункты в соответствии с требованиями статьи 41 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Он отметил, что уже подписал несколько десятков обращений на руководителей местных органов государственной власти с просьбой их переименовать.

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