Львовские депутаты просят Раду и Зеленского переименовать Россию

Соответствующее решение поддержали 59 депутатов облсовета.
Депутаты Львовского областного совета одобрили постановление с обращением к Верховной раде и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием официально переименовать Российскую Федерацию в "Московию".
Соответствующее решение поддержали 59 депутатов. Заседание транслировалось на официальном YouTube-канале облсовета в четверг, 9 ноября.
Свою инициативу депутаты называют "восстановлением исторической справедливости" и выступают за использование названия "Московия" вместо названий "Россия" или "Российская Федерация" на государственном, официальном и общественном уровнях, а также в СМИ. Обращение теперь будет направлено президенту и Верховной Раде.
Ранее мы сообщали, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что в Украине следует переименовать населенные пункты в соответствии с требованиями статьи 41 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Он отметил, что уже подписал несколько десятков обращений на руководителей местных органов государственной власти с просьбой их переименовать.
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