Львовские депутаты просят Раду и Зеленского переименовать Россию

Россию требуют переименовать в Украине / скриншот с видео

Депутаты Львовского областного совета одобрили постановление с обращением к Верховной раде и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием официально переименовать Российскую Федерацию в "Московию".

Соответствующее решение поддержали 59 депутатов. Заседание транслировалось на официальном YouTube-канале облсовета в четверг, 9 ноября.

Свою инициативу депутаты называют "восстановлением исторической справедливости" и выступают за использование названия "Московия" вместо названий "Россия" или "Российская Федерация" на государственном, официальном и общественном уровнях, а также в СМИ. Обращение теперь будет направлено президенту и Верховной Раде.

Ранее мы сообщали, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что в Украине следует переименовать населенные пункты в соответствии с требованиями статьи 41 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Он отметил, что уже подписал несколько десятков обращений на руководителей местных органов государственной власти с просьбой их переименовать.

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