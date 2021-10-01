Между Киевом и Москвой вспыхнул новый конфликт из-за переименования города в Украине

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В пятницу, 1 октября, депутаты городского совета города Владимира-Волынского в Волынской области проголосовали за переименовании города во Владимир.

По словам мэра города Игоря Паленк, это вопрос приобрел широкую огласку и имеет историческое значение для города, говорится в сообщении на сайте горсовета Владимира-Волынского.

В итоге депутаты одобрили проект решения о поддержке инициативы по возвращению городу Владимиру-Волынскому исторического названия "Владимир".

Вскоре будет направлено ходатайство в Волынский областной совет о внесении представления в Верховную Раду Украины о возвращении городу Владимиру-Волынскому исторического названия Владимир.

Переименование Владимира-Волынского: реакция РФ

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В РФ уже отрегировали на возможность появления еще одного города Владимира. Владимир может быть только один, и расположен он на территории России, заявил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александр Карпилович.

"Это современное государство со своим взглядом на мироустройство. Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно все-таки, наверное, поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один. И расположен он на территории Российской Федерации", – пояснил Карпилович, передает РИА Новости.

Справка: Владимир-Волынский ранее назывался Владимиром, в 1795 году город вошел в состав Российской империи как один из уездных центров Волынской губернии. Тогда же он был переименован, чтобы отличать его от Владимира-на-Клязьме.