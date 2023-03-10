"Ключевые события состоятся в 2023 году": у Зеленского назвали решающие месяцы войны в Украине

Подоляк подчеркнул, что контрнаступление ВСУ обязательно будет, но как оно будет проходить и на каких направлениях, должно стать сюрпризом для захватчиков.

Подоляк назвал решающие месяцы войны в Украине / офис президента Украины , bundeswehr.de

В этом году должны состояться ключевые события в войне, однако важно сохранить неожиданность для противника. Поэтому сейчас нужно ограничить обсуждение будущих контрнаступлений Вооруженных сил Украины, чтобы минимизировать возможные риски. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 канала.

По его словам, контрнаступление украинских защитников обязательно будет, но как он будет проходить и на каких направлениях, должно стать сюрпризом для российских захватчиков.

Кроме того, еще одной важной составляющей хода событий на поле боя является ресурс, который Россия накопила и может использовать в течение следующих 2-3 месяцев. По словам Подоляка, этот период является самым важным для России с точки зрения ее ресурсов.

видео дня

После этого периода ситуация на фронте изменится и Украина будет двигаться вперед одним направлением. В этом контексте чрезвычайно важно наличие определенных инструментов для украинских защитников.

Наиболее важными из этих инструментов являются дальнобойные ракеты, которые позволят ВСУ атаковать вражеские склады глубоко в тылу. Это может привести к уничтожению остатков вражеского вооружения и деморализации российских войск.

Вторым ключевым инструментом являются артиллерийские снаряды калибра 155, 152 и 122 миллиметра. Эти снаряды производились преимущественно в Советском Союзе, поэтому мир не накопил их большое количество. Однако сейчас многие инвестиции направлены на увеличение производства этих боеприпасов в европейских военно-промышленных комплексах.

"Эти снаряды позволят уничтожать российский живой мобилизованный компонент и не допускать таких боестолкновений, как мы видим сегодня на Бахмутском направлении. Все, что надо, ключевые события состоятся в 2023 году. Мне кажется, что окончательно это будет лето-осень", - предположил Подоляк.

Война России против Украины

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России. По его мнению, закончится война в Украине переговорами, результатами которых станет соглашение.

"Я думаю, что война наконец-то закончится мирным соглашением. Это произойдет, когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой – это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникнут эти условия", - сказал Дэвид Петреус.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полная победа нашего государства в войне против России обеспечит цивилизационную и безопасностную защиту Украины, и это откроет двери для ее полноправного членства в ЕС и НАТО.

"Мы будем страной-победителем. И мы будем субъектными. Очень важно изменить парадигму, которая была долгие годы. Мы делаем Украину мощным субъектом в Европе, чтобы не говорили, что Украина – это где-то возле России, а чтобы все говорили, что Россия – это где-то возле Украины", - сказал глава государства.

Больше новостей о войне в Украине: