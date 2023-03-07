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Россия пытается навязать Украине "Минск-3": Данилов раскрыл подлый план оккупантов

7 марта 2023, 21:49
Секретарь СНБО подчеркнул, что вопрос принципов является ключевым и фундаментальным, а потому Украина не может уступать территориальной целостностью.
Алексей Данилов
Данилов заявил, что в РФ продолжается подготовительная работа к "Минску-3" / УНИАН

В Кремле понимают, что одержать победу на поле боя невозможно, поэтому страна-агрессор Россия готовится к переговорам с Украиной. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Как отметил секретарь СНБО, "все, что касается "Минска-3", является неприемлемым для нашего общества". Он подчеркнул, что Россия – это страна-террорист, с которой не о чем договариваться.

"Есть решение СНБО, по которому никаких переговоров с Путиным мы вести не можем. Он - террорист... Возвращать влияние России, медведчуков и других не позволит наш народ", - сказал Данилов.

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По его словам, вопрос принципов является ключевым и фундаментальным, а потому Украина не может уступать территориальной целостностью.

"Мы не можем уступать свободу. Мы не можем уступать тем принципам, которые заложены в Уставе ООН и других институтах, к которым мы имеем непосредственное отношение. Как только мы начнем уступать принципам, это закончится новой войной. Мы не имеем права уступать принципам, это святая вещь", - сказал он.

В своем Twitter Данилов также написал, что склонить Украину к перемирию российским захватчикам не удастся.

"План Кремля: "Минск-3". Склонить к перемирию, остановить помощь, вызвать кризис, политическую турбулентность, добиться раскола. Из сторонников компромисса сформировать "вторую Украину", за которой стоит Медведчук, ФСБ, СВР, ГРУ. Понимаем, анализируем, повторной "минской измены " не будет", - написал секретарь СНБО.

Россия клянчит переговоры в Украины

Недавно в стране-агрессоре России снова заявили, якобы они готовы к переговорам с Украиной, однако, мол, хотят провести их "без предварительных условий и с учетом нынешних реалий".

В офисе президента Украины ответили на такие заявления и обратили внимание, что Россия на самом деле не хочет выводить войска из Украины и пытается избежать ответственности за свои преступления.

"В периодических заявлениях о "мире и переговорах" Кремль подчеркивает, что не будет уходить с украинских территорий и не будет отвечать за преступления... Это очередное подтверждение: о переговорах не может быть и речи. Только победа Украины, иначе война в Европе не закончится, а РФ будет уголовно доминировать в мире", - подчеркнул советник главы ОП Михаил Подоляк.

К слову, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с РФ на данном этапе войны могут стать для Украины ловушкой. Кремль пытается изображать миротворца, одновременно уничтожая Украину. По словам дипломата, Россия не стремится к миру, ей нужна пауза, чтобы восстановить военную мощь и пойти против Украины с большей силой.

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