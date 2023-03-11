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"Здесь санитары нужны": РФ созвала Совбез ООН из-за "русофобии", Кислица жестко ответил

11 марта 2023, 09:41
Россия захотела выставить "русофобию" причиной "невозможности разрешения ситуации в Украине". Украинский представитель в ООН назвал ситуацию "клинической".
'Здесь санитары нужны': РФ созвала Совбез ООН из-за 'русофобии', Кислица жестко ответил
Кислица высмеял Москву за ее созыв Совбеза ООН из-за "русофобии"/ Facebook Kyslytsya

Страна-агрессор Россия захотела созвать заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы обсудить "проблемы русофобии". На это отреагировал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, высмеяв циничные инициативы Кремля.

Об этом он написал в Twitter. Кислица назвал этот случай "клиническим" и пошутил, что "здесь нужны санитары".

"Российская фашистская федерация пустила Геббельса на фарш, когда потребовала созвать заседание Совета Безопасности 14 марта, чтобы "сосредоточиться" на "русофобии как факторе, препятствующем поиску долгосрочного и устойчивого решения украинского кризиса". Здесь не до попкорна, здесь санитары нужны", – написал он.

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Также представитель Украины в ООН добавил к своей публикации фрагмент из комедии "Иван Васильевич меняет профессию", в котором одна из героинь говорит известную фразу "И тебя вылечат...".

Исключение России из ООН

В середине декабря 2022 года в Конгресс США внесли резолюцию, предусматривающую изгнание страны-агрессора России из Совбеза ООН из-за нарушения главных принципов функционирования организации. Американские конгрессмены акцентировали внимание на том, что Россия напала на Украину, незаконно проголосовала за аннексию ее территорий, совершила зверства в украинских городах, угрожает применением ядерного оружия и создает риски для мировых поставок продовольствия.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявлял, что ООН нужно разработать схему прекращения пребывания стран в Совете Безопасности ООН. Россия должна быть исключена из Совбеза из-за нарушения международного права.

Украина официально призвала государства-участники ООН пересмотреть право агрессора России на пребывание в организации и лишить ее статуса постоянного члена Совбеза ООН. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что действия Москвы дискредитируют всю систему ООН.

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