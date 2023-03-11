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Зеленский ввел мощные санкции против России на пол века

11 марта 2023, 07:42
Президент ввел в действие решение СНБО о наложении ограничений. В санкционный список попали 120 физических и 287 юридических лиц.
Владимир Зеленский, флаг России
Зеленский ввел мощные санкции против России на 50 лет/ Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц.

Согласно указу "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", эти санкции накладывают на 50 лет. Об этом говорится в указе президента №145/2023 от 10 марта 2023 года, размещенном на сайте главы государства.

В список тех, на кого были наложены ограничения, попали физические и юридические лица, которые связаны с букмекерским и лотерейным бизнесом.

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Подавляющее большинство лиц, попавших в этот список, являются гражданами страны-агрессора РФ. Однако ограничения также были наложены на ряд граждан Великобритании, Польши, Нидерландов, Турции, Кипра.

Среди юридических лиц также есть преимущественно российские букмекерские компании, организаторы лотерей, ипподромы, инвестиционные и развлекательные компании и тому подобное. В частности, такие компании, как "Спортлото", "Спортбет", "Бет.Ру", "Бетсити", "Матчбет" и др.

Однако в перечне подсанкционных компаний есть также те, которые расположены в Украине: "Париматч", "Покерматч.ЮА"," Поинтлото"," Твоя беттинговая компания", "Плей Фан Инвестмент", "Финансовая компания Лео" и др.

Напомним, 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Также раньше Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.

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