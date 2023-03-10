Расстрел за "Слава Украине": у Зеленского рассказали, установили ли уже имя погибшего

Имя украинского защитника, которого российские захватчики взяли в плен и расстреляли за слова "Слава Украине!", практически установлено. Однако еще есть определенные нюансы юридического характера, поэтому публично его пока не объявляют.
Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью журналисту Василию Голованову, имя и фамилию погибшего военнопленного официально озвучит президент Украины Владимир Зеленский.
"Имя практически окончательно уже определено, но еще определенные нюансы есть юридического характера. Давайте дождемся, будет официальное заявление президента и будет официально заявлено имя и фамилия героя, который сказал "Слава Украине", - сообщил Подоляк.
Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак накануне заявил, что имя расстрелянного россиянами украинского военного, видео с которым недавно появилось в Сети, окончательно не установлено.
Что известно о расстреле украинского военного
6 марта в Сети начали распространять видео, на котором украинский военный, попавший в плен к оккупантам, говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов захватчики расстреляли украинца.
После публикации видео 30-я бригада заявила, что это их боец Тимофей Шадура. Но заместитель главы Минобороны Анна Маляр отмечала, что это предварительная информация и точная личность погибшего все еще устанавливается.
8 марта региональное управление Сил ТрО "Север" ВСУ сообщило, что украинским защитником, расстрелянным российскими военными, мог быть боец 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.
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