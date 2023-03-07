В Генштабе назвали имя бойца ВСУ, расстрелянного россиянами за фразу "Слава Украине"

Расстрел безоружного пленника – циничное и дерзкое пренебрежение нормами международного права, заявили в Генштабе ВСУ.

Тимофей Шадура / Facebook/GeneralStaff.ua

Пленным украинским военнослужащим, которого под запись расстреляли российские оккупанты после того, как он сказал фразу "Слава Украине", был боец 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Тимофей Николаевич Шадура.

Об этом идет речь в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. Также публикуется фото погибшего бойца.

При этом в сообщении указывается, что окончательный ответ дадут соответствующие экспертизы.

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Тимофей Шадура / zakarpatpost.net

"Расстрел безоружного пленника – циничное и дерзкое пренебрежение нормами международного гуманитарного права и обычаев войны. Так поступают ничтожные убийцы, но не воины. Российские оккупанты в очередной раз показали, что главной их целью в Украине является лишь зверское уничтожение украинцев", — добавили в Генштабе ВСУ.

Расстрел пленного бойца ВСУ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийцы украинского военнопленного будут найдены.

"Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!" Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!" И мы найдем убийц", — заявил он в видеообращении в понедельник.

"Всегда будет именно так. Украина не забудет подвига каждого и каждой, чья жизнь навеки дала свободу для Украины", — подчеркнул президент.

Как известно, в Сети появилась запись расстрела оккупантами РФ пленного бойца ВСУ после того, как он сказал фразу "Слава Украине".

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