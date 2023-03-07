В Генштабе назвали имя бойца ВСУ, расстрелянного россиянами за фразу "Слава Украине"

Пленным украинским военнослужащим, которого под запись расстреляли российские оккупанты после того, как он сказал фразу "Слава Украине", был боец 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Тимофей Николаевич Шадура.
Об этом идет речь в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. Также публикуется фото погибшего бойца.
При этом в сообщении указывается, что окончательный ответ дадут соответствующие экспертизы.
"Расстрел безоружного пленника – циничное и дерзкое пренебрежение нормами международного гуманитарного права и обычаев войны. Так поступают ничтожные убийцы, но не воины. Российские оккупанты в очередной раз показали, что главной их целью в Украине является лишь зверское уничтожение украинцев", — добавили в Генштабе ВСУ.
Расстрел пленного бойца ВСУ
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийцы украинского военнопленного будут найдены.
"Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!" Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!" И мы найдем убийц", — заявил он в видеообращении в понедельник.
"Всегда будет именно так. Украина не забудет подвига каждого и каждой, чья жизнь навеки дала свободу для Украины", — подчеркнул президент.
Как известно, в Сети появилась запись расстрела оккупантами РФ пленного бойца ВСУ после того, как он сказал фразу "Слава Украине".
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