"Мама, я никогда не сдамся в плен": появились важные подробности расстрела украинского военного

Мама, сын и побратимы Александра Мациевского узнали мужчину на видео с жестоким расстрелом после слов "Слава Украине".

Появились новые подробности расстрела украинского военного Александра Мациевского / коллаж фото скриншот с видео, 119-я отдельная бригада ТрО Черниговской области

Российские оккупанты смогли взять в плен украинского военного Александра Мациевского. 6 марта в Сети появились жуткие кадры, на которых видно как военные РФ жестоко расстреливают украинского защитника. Последним, что сказал Александр, было "Слава Украине".

Это видео воочию увидели мать расстрелянного Александра и его сын Михаил. То, что на видео действительно Мациевский, подтвердили и его собратья. Об этом сообщает 119 отдельная бригада ТрО Черниговской области.

Последний раз Прасковья Михайловна слышала голос своего сына 29 декабря 2022 года. Тогда он сказал женщине: "Мама, я никогда не сдамся в плен". Так она поняла, что ее Саша на фронте.

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Подробности расстрела Александра Мациевского

Уже 30 декабря около 12 часов связь с Александром и еще 4 военнослужащими исчезла. Они перемещались между позициями на окраинах Соледара и приняли встречный бой, у врага было значительное преимущество.

"Прорваться к месту их позиции подкрепление не смогло из-за непрерывного минометного обстрела и плотного огня из стрелкового оружия. Мы до конца не знаем подробности того боя. Неизвестно, кто и как погиб, неизвестно, как Александр попал в плен, свидетелей к сожалению не осталось, все погибшие или пропавшие без вести", - говорится в сообщении.

О смерти своего сына Прасковья узнала 7 января от его собратьев. Тело Александра вернули 14 февраля 2023 года в рамках обмена.

"А потом снова испытания, опознание родного ребенка в киевском морге, осмотр всех тех пулевых отверстий, которые оборвали жизнь воина", - говорится в сообщении.

Реакция родных на шокирующие кадры убийства военного

6 марта мать Александра увидела ужасное видео, на котором видно, как ее родного сына убивают. В этот момент мужчина был без оружия.

"С появлением в Сети видео гибели мое сердце вновь всколыхнулось. Это был мой Саша, а потом звонок от его сына. Он со слезами кричал: "Я видел как убили моего отца!" - вспоминает мать погибшего воина.

Мама Александра Мациевского рассказала о расстрелянном оккупантами сыне / 119-я отдельная бригада ТрО Черниговской области

Что известно об Александре Мациевском

Украинский военный Александр Мациевский родился 10 мая 1980 года в Молдове. Именно там на Кишиневской обувной фабрике технологом работала его мать - Прасковья Михайловна. В Молдове Александр окончил школу и электротехнический колледж. Впоследствии семья вернулась в Нежин в Черниговской области.

Все время Александр работал по специальности. Но 24 февраля он пошел защищать Украину от путинской армии, которая по приказу диктатора пошла в полномасштабное наступление.

"Сразу он не смог попасть в армию. Он помогал делать укрепления, караулил на блок-посту, готовил бутылки с зажигательной смесью и настойчиво вновь обращался к сборному пункту. 11 марта он был зачислен в Нежинский батальон территориальной обороны. Александр усердно учился военному делу, его назначили снайпером", - говорится в сообщении.

Батальон, где служил Александр, отправился на восток в декабре 2022 года. Мужчина скрыл это от матери, потому что беспокоился о ее здоровье. Он не хотел, чтобы женщина волновалась.

"Когда он прощался с мамой, то поблагодарил ее за то, что она его родила. 29 декабря он позвонил маме, это был их последний разговор", - говорится в сообщении.

Прасковья убеждена, что братья и сестры отомстят за убийство ее дорогого сына.

Расстрел украинского военнопленного

6 марта в Сети появилось страшное видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он нервничает, курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте.

Следует отметить, что у украинского защитника в руках совсем не было оружия. Можно предположить, что "Слава Украине" он воскликнул в тот момент, когда заметил, что его планируют убить. Все произошло очень быстро.

На это видео отреагировали в Офисе президента. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что это военное преступление, которое российские пропагандисты будут пытаться "отбелить".

"Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство человека, попавшего в плен - еще один пример этого. А еще это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет спрятаться от нее", - написал Андрей Ермак.

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