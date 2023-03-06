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В РФ будут беспорядки: Путин сам привел войну в РФ - Фейгин

6 марта 2023, 17:00
Российский правозащитник утверждает, что в Кремле уже задумываются о том, что будет после Путина.
Владимир Путин, Марк Фейгин
Путин сам принес войну в РФ / Коллаж фото скриншот из видео, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин сам привел войну на территорию РФ. Теперь в Кремле серьезно задумались о том, что будет после свержения Путина. Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин.

Он добавил, что Путин даже не мог предположить, что по территории РФ будут летать дроны.

"Путин был уверен, когда начинал эту войну, что до России она не дойдет и что война будет продолжаться условно три дня. Он считал, что получит запланированный результат и с такими проблемами никогда не столкнется — ни с проводами на территории РФ, ни с ракетами по пограничным военным объектам, ни тем более с группами военнослужащих, которые могут переходить границу и будут вести боевые действия с российскими спецслужбами. Но он это сделал, привел войну в Россию и сделал ее фатально неотвратимой между сторонниками политической демократии с дрейфующим авторитарным режимом Путина", — сказал Фейгин.

видео дня

Правозащитник не исключает, что в России будут массовые беспорядки из-за "вагнеровцев".

"Ряды возмущенных могут пополниться как из ЧВК "Вагнер", так и среди дезертиров, не говоря уже о группах внутри самой власти, которые уже разрабатывают планы по возможному перехвату власти. Путин стал своим собственным обидчиком", - сказал Фейгин.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что обстановка внутри государства-агрессора становится все более напряженной. Конфликт между Минобороны оккупантов и главарем ЧВК Вагнера Пригожиным становится публичным. По его мнению, в ближайшие месяцы РФ ждет серьезное внутреннее противостояние.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что процесс распада государства-агрессора России уже запущен. Нужно будет поработать над тем, чтобы не допустить распространения ядерного оружия. По мнению Данилова, в РФ есть личности, которые готовы свергнуть Путина.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что страна-оккупант Россия, которая понесла огромные потери на войне против Украины, уже через 3 месяца не сможет продолжать войну. Ее экономика не позволит продолжить военную агрессию.

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