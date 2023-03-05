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Россия не сможет воевать уже через 3 месяца, у оккупантов время до весны – Буданов

5 марта 2023, 12:46
Агрессор Россия понесла огромные потери на войне против Украины, у нее заканчиваются инструменты для ведения боевых действий, сказал Кирилл Буданов.
Буданов, войска РФ
Экономика России не сможет покрыть ее потери на войне с Украиной - Буданов / Коллаж УНИАН, Минобороны РФ

Страна-оккупант Россия понесла огромные потери на войне против Украины. Ее экономика не позволит Москве вести боевые действия уже через 3 месяца. У агрессора для достижения своих "целей" осталось время до весны, дальше у оккупантов закончатся инструменты ведения войны. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Как сообщает пресс-служба ГУР, он рассказал о том, что российская экономика уже через три месяца не сможет обеспечивать потребности агрессора РФ для войны с Украиной.

По словам руководителя военной разведки, у оккупантов России осталось время до весны, чтобы достичь хотя бы каких-то результатов на войне против Украины. Если у захватчиков ничего не получится, Москва останется без инструментов для ведения дальнейших агрессивных военных действий.

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"Россия потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не могут покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепочку командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, у России закончатся ее инструменты войны", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Наступление России на Украину

Заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий ранее заявил, что новое наступление агрессора России на Украину началось в феврале.

Российские оккупанты ведут наступательные действия в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Они "хотят" захватить Купянск на Харьковщине, а также Бахмут, Лиман, Авдеевку и Угледар Донецкой области.

В Институте изучения войны отметили, что у оккупационной армии России не хватает сил и средств для нового наступления на Украину.

По мнению специалистов, захватчики, несмотря на атаки на Донбассе и в Запорожской области, не могут достичь поставленных командованием "задач".

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов сделал прогноз, согласно которому активная фаза войны России против Украины может закончиться летом 2023 года. Как полагает руководитель военной разведки, у ВСУ есть шансы освободить свои территории в границах 1991 года.

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Война России против Украины:

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