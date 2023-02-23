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Армии РФ не хватает боевой мощи и ресурсов для продолжения новых наступлений в Украине – ISW

23 февраля 2023, 07:22
Оккупанты отдают приоритет Бахмутскому, Лиманскому и Угледарскому направлениям, но не предприняли усилий для продвижения в районах к западу от Донецка.
ВСУ, война, украинские военные
Оккупанты концентрируют свои усилия на захвате Купянска, Лимана, Бахмута, Марьинки, Авдеевки и Угледара / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Российской оккупационной армии не хватает боевой мощи и ресурсов, необходимых для продолжения ее новых наступательных операций в Украине. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны. Аналитики ISW согласны с оценками представителей Главного управления разведки Минобороны Украины.

Эксперты института процитировали слова представителя ГУР Вадима Скибицкого, который в комментарии изданию АР сказал, что в начале февраля российские силы активизировали свои наступательные действия как минимум на четырех-пяти направлениях. В частности, на фронте в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Впрочем, там оккупанты до сих пор не добились значительных успехов.

Скибицкий добавил, что оккупанты концентрируют свои усилия на захвате Купянска, Лимана, Бахмута, Марьинки, Авдеевки и Угледара.

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Начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью Forbes заявил, что российское наступление настолько неэффективно, что почти незаметно. К тому же захватчикам приходится нормировать снаряды и боеприпасы для поддержки ударов на Бахмутском, Лиманском и Угледарском направлениях, сохраняя снаряды на других участках.

"Заявление Буданова совпадает с оценкой ISW о том, что российские силы отдают приоритет Бахмутскому и Лиманскому направлениям и еще не предприняли значительных усилий для продвижения в районах к западу от Донецка", – говорится в отчете.

Буданов также добавил, что российские артиллерийские запасы сократились до 30% от общего количества. При этом Россия импортировала из Ирана пробную партию артиллерийских снарядов и сейчас пытается закупить еще одну из 20 000 снарядов.

Глава ГУР отметил, что российская тактика вокруг Бахмута и Угледара в значительной степени перешла от артиллерийских и механизированных атак к атакам пехоты из-за нехватки снарядов и бронетехники. По его словам, Россия направила на передовую более 90% из своих 316 000 мобилизованных военнослужащих.

"И это еще раз подтверждает оценки Запада и ISW о том, что у российских вооруженных сил нет значительных неиспользованных боеспособных резервов", – считают аналитики.

Буданов добавил, что заявленная Кремлем цель производить 800 танков в год нереалистична, и заявил, что Россия может производить только 40 крылатых ракет в месяц, которые она тратит за один раунд ракетных ударов. Кроме того, указали в ISW, войска РФ потеряли уже не менее 1500, а возможно и до 2000 танков.

Новое наступление РФ в Украине

В течение почти десяти дней продолжается новая волна наступления российских войск, но, к счастью, они не могут осуществить значительных перемещений вперед. Об этом 21 февраля сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что с середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

СМИ писали, что из-за состояния здоровья и в связи с приближающимся новым курсом терапии российский диктатор Владимир Путин не сможет полноценно осуществлять руководство так называемой "специальной военной операцией" в Украине. Таким образом, наступление РФ могут "свернуть" и перейти к обороне к 5 марта.

Другие новости:

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