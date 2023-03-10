"С военной точки зрения, все логично": Жданов рассказал, как РФ хотела разозлить украинцев

Эксперт подчеркнул, что интенсивность российских ударов будет снижаться, а эффективность ПВО – будет расти.

Жданов рассказал, как РФ хотела разозлить украинцев / Минобороны РФ, сайт Кремля, Главред

Осуществив массированную ракетную атаку на Украину 9 марта страна-агрессор Россия имела целью создать максимальное социальное напряжение в стране. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Как отметил Жданов, захватчики хотят максимально поразить инфраструктуру Украины для того, чтобы разозлить общество в расчете на то, что украинцы начнут соглашаться на мир в обмен на территории.

"С военной точки зрения, все логично. Чем более разнообразны средства огневого поражения, тем труднее с ними бороться. Что россияне и продемонстрировали – нам было очень тяжело, потому что все эти типы вооружения сбиваются по-разному. Не говоря уже о том, что ракетные удары наносились одновременно с трех направлений – с севера, юга, востока", - рассказал эксперт.

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По его словам, следует ожидать, что интенсивность таких ударов будет снижаться, а эффективность ПВО – будет расти.

"Не надо забывать, как бы россияне не пытались что-то изготовить, общее количество ракет в РФ уменьшается, потому что тратят они гораздо больше, чем производят. Кроме того, до конца марта мы должны получить комплексы Patriot, что даст нам шанс бороться с "Кинжалами". Поэтому для рядового украинца тенденция положительная", - отметил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Массированная ракетная атака по Украине 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

В результате ракетной атаки уже известно о шестерых погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.

В свою очередь кровожадные россияне начали выражать в соцсетях "радость" из-за ракетной атаки по украинцам. Они не только одобрительно отзывались о таком акте жестокости, но и призывали бить по Украине еще больше. Соответствующие комментарии появились в разных российских пабликах.

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