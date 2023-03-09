"Мало, мочите их...": в РФ цинично радуются ракетной атаке по Украине и просят "бить больше"

Страна-агрессор Россия в ночь на 9 марта нанесла массовый ракетный удар по Украине. Уже известно о шести погибших в результате атаки – пять человек погибли под завалами своего дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области.
Однако кровожадные россияне начали выражать в соцсетях "радость" из-за ракетной атаки по украинцам. Они не только одобрительно отзывались о таком акте жестокости, но и призывали бить по Украине еще больше. Соответствующие комментарии появились в разных российских пабликах.
Часть россиян начала писать, как их "радует" то, что они с самого утра узнали о ракетной атаке по Украине, кто-то даже отметил, что "приятно такое читать утром, как кофе".
Кто-то в ответ на видео пламени и дыма после ракетного удара по Киеву написал, что "это красиво".
Кое-кто из россиян начал писать, что такого удара "мало", и что якобы нужно "приводить украинцев в чувства и не нянькаться".
Часть россиян начала призывать бить по новым целям, в частности, по Банковой, а кто-то отметил, что якобы оккупанты должны "не останавливаться, пока во Львове не будут готовить на кострах".
Массированная ракетная атака по Украине 9 марта
Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".
В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% – пока без отопления.
В результате ракетной атаки уже известно о шестерых погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.
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