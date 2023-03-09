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В Украине есть погибшие и разрушения из-за ракетной атаки, по Киеву попали "Кинжалом": все подробности

9 марта 2023, 09:02
Есть погибшие во Львовской и Днепропетровской областях. Из-за ракетной атаки был поврежден ряд объектов, были попадания в жилой сектор.
Ракетный удар по Львовской области
Последствия ракетного удара в Золочевском районе Львовской области/ ГСЧС Украины во Львовской области

Российские оккупанты во время массовой атаки по Украине в ночь на 9 марта применили практически все типы своего воздушного вооружения – от беспилотников Shahed до почти всего наименования крылатых ракет.

Благодаря ПВО удалось не допустить ударов в Киеве крылатыми ракетами и дронами, однако по столице оккупанты ударили аэробалистической ракетой типа "Кинжал", она попала в объект инфраструктуры. Об этом рассказали в Киевской городской военной администрации (КМВА).

Главред собрал информацию о последствиях массированной атаки и количестве погибших и пострадавших в различных областях.

видео дня

Киев

Взрывы были в двух районах Киева. В Голосеевском оккупанты попали в объект инфраструктуры, в Святошинском обломками ракеты ранены два человека, им оказали медицинскую помощь, также останки ракеты повредили автомобили. Об этом рассказали в Киевской городской военные администрации (КМВА).

Позже в КМВА рассказали, что по Киеву оккупанты выпускали практически все типы своего воздушного вооружения – начиная от беспилотников "Shahed" и до почти всего наименования крылатых ракет. Ракета "Кинжал" попала в объект инфраструктуры.

"Благодаря работе нашей ПВО, ударов крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущено. Но, к сожалению, аэробалистическая ракета типа "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры. Все службы работают на месте. Ликвидация последствий продолжается", – отмечают в КМВА.

В столице Украины задействованы частичные экстренные отключения электроэнергии. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что без света сейчас находятся 15% киевлян.

"Из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. Сейчас без света примерно 15% потребителей", – сообщил Кличко.

Также 40% потребителей столицы пока без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме.

Кличко уточнил, что двух человек, пострадавших в Святошинском районе, госпитализировали. Всего за помощью обратилось три человека.

Киев
Горящие автомобили в Святошинском районе Киева/ скрин

Львовская область

Во Львовской области четверо погибших в результате ракетной атаки российских захватчиков. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"В Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне. Начался пожар. Его уже потушили. На данный момент известно о четырех погибших. Это четверо взрослых людей. Двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома. Завалы еще разбирают. Под ними могут быть другие люди. Пожар уничтожил три жилых дома. Три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек", – рассказал Козицкий.

Позже сообщили, что число погибших возросло до пяти человек.

  • Ракетный удар по Львовской области
    Ракетный удар по Львовской области ГСЧС Украины в Львовской области
  • Ракетный удар по Львовской области
    Ракетный удар по Львовской области ГСЧС Украины в Львовской области
  • Ракетный удар по Львовской области
    Ракетный удар по Львовской области ГСЧС Украины в Львовской области
  • Ракетный удар по Львовской области
    Ракетный удар по Львовской области ГСЧС Украины в Львовской области
  • Ракетный удар по Львовской области
    Ракетный удар по Львовской области ГСЧС Украины в Львовской области
Львовская область, ракетный удар
скрин

Харьковская область

По Харькову и области оккупанты нанесли 15 ударов, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг нанес около 15 ударов по городу и области. Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры. Предварительно, есть попадание в частный жилой дома на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", – написал он в Telegram.

Житомир

Житомир в ночь на 9 марта российские оккупанты атаковали беспилотниками Shahed. В городе пока нет воды, также в большинстве домов нет света. В горсовете рассказали, что в городе включают генераторы и через два-три часа электроэнергию понемногу начнут подавать в дома. Электротранспорт в городе не выйдет на маршруты.

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин в видеообращении рассказал, что ситуация сложная. Но, по предварительной информации, к счастью никто из людей во время атаки на город не пострадал.

По его словам, нет мощности, чтобы выводить электротранспорт на маршруты, поэтому он не будет работать.

Сергей Сухомлин
скрин

Днепропетровская область

Российские захватчики атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. "Прилеты" были в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Предварительно из-за массовой атаки в области погиб один человек, двое пострадали.

"Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Там серьезные разрушения. На местах работают соответствующие службы. Тушат пожары и ликвидируют последствия атак", – рассказал Лысак.

Враг продолжал также артиллерийские обстрелы области. Бил по Никопольщине – Красногригорьевской общине и городу Никополь. Всего выпустил почти 40 снарядов.

"В результате артобстрела погиб 34-летний мужчина. Ранения получила 28-летняя женщина и 19-летний парень. Они госпитализированы. Вражеские атаки вызвали в районе несколько возгораний. Всюду продолжается обследование территорий. Информация уточняется", – отмечает глава ОВА.

Одесская область

В Одесской области были попадания ракет в объект энергетической инфраструктуры, а также повреждены жилые дома. К счастью пострадавших нет, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Массированная ракетная атака по Украине 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Днепропетровской, Одесской областях, Харькове и Запорожье. Позже также произошли взрывы в Луцке, Ровно, Днепре, Кривом Роге и Кировоградской областях. В некоторых областях были прилеты, в других работала противовоздушная оборона.

В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% – пока без отопления.

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