В Украине есть погибшие и разрушения из-за ракетной атаки, по Киеву попали "Кинжалом": все подробности

Есть погибшие во Львовской и Днепропетровской областях. Из-за ракетной атаки был поврежден ряд объектов, были попадания в жилой сектор.

Последствия ракетного удара в Золочевском районе Львовской области/ ГСЧС Украины во Львовской области

Российские оккупанты во время массовой атаки по Украине в ночь на 9 марта применили практически все типы своего воздушного вооружения – от беспилотников Shahed до почти всего наименования крылатых ракет.

Благодаря ПВО удалось не допустить ударов в Киеве крылатыми ракетами и дронами, однако по столице оккупанты ударили аэробалистической ракетой типа "Кинжал", она попала в объект инфраструктуры. Об этом рассказали в Киевской городской военной администрации (КМВА).

Главред собрал информацию о последствиях массированной атаки и количестве погибших и пострадавших в различных областях.

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Киев

Взрывы были в двух районах Киева. В Голосеевском оккупанты попали в объект инфраструктуры, в Святошинском обломками ракеты ранены два человека, им оказали медицинскую помощь, также останки ракеты повредили автомобили. Об этом рассказали в Киевской городской военные администрации (КМВА).

Позже в КМВА рассказали, что по Киеву оккупанты выпускали практически все типы своего воздушного вооружения – начиная от беспилотников "Shahed" и до почти всего наименования крылатых ракет. Ракета "Кинжал" попала в объект инфраструктуры.

"Благодаря работе нашей ПВО, ударов крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущено. Но, к сожалению, аэробалистическая ракета типа "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры. Все службы работают на месте. Ликвидация последствий продолжается", – отмечают в КМВА.

В столице Украины задействованы частичные экстренные отключения электроэнергии. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что без света сейчас находятся 15% киевлян.

"Из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. Сейчас без света примерно 15% потребителей", – сообщил Кличко.

Также 40% потребителей столицы пока без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме.

Кличко уточнил, что двух человек, пострадавших в Святошинском районе, госпитализировали. Всего за помощью обратилось три человека.

Горящие автомобили в Святошинском районе Киева/ скрин

Львовская область

Во Львовской области четверо погибших в результате ракетной атаки российских захватчиков. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"В Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне. Начался пожар. Его уже потушили. На данный момент известно о четырех погибших. Это четверо взрослых людей. Двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома. Завалы еще разбирают. Под ними могут быть другие люди. Пожар уничтожил три жилых дома. Три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек", – рассказал Козицкий.

Позже сообщили, что число погибших возросло до пяти человек.

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Харьковская область

По Харькову и области оккупанты нанесли 15 ударов, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг нанес около 15 ударов по городу и области. Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры. Предварительно, есть попадание в частный жилой дома на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", – написал он в Telegram.

Житомир

Житомир в ночь на 9 марта российские оккупанты атаковали беспилотниками Shahed. В городе пока нет воды, также в большинстве домов нет света. В горсовете рассказали, что в городе включают генераторы и через два-три часа электроэнергию понемногу начнут подавать в дома. Электротранспорт в городе не выйдет на маршруты.

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин в видеообращении рассказал, что ситуация сложная. Но, по предварительной информации, к счастью никто из людей во время атаки на город не пострадал.

По его словам, нет мощности, чтобы выводить электротранспорт на маршруты, поэтому он не будет работать.

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Днепропетровская область

Российские захватчики атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. "Прилеты" были в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Предварительно из-за массовой атаки в области погиб один человек, двое пострадали.

"Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Там серьезные разрушения. На местах работают соответствующие службы. Тушат пожары и ликвидируют последствия атак", – рассказал Лысак.

Враг продолжал также артиллерийские обстрелы области. Бил по Никопольщине – Красногригорьевской общине и городу Никополь. Всего выпустил почти 40 снарядов.

"В результате артобстрела погиб 34-летний мужчина. Ранения получила 28-летняя женщина и 19-летний парень. Они госпитализированы. Вражеские атаки вызвали в районе несколько возгораний. Всюду продолжается обследование территорий. Информация уточняется", – отмечает глава ОВА.

Одесская область

В Одесской области были попадания ракет в объект энергетической инфраструктуры, а также повреждены жилые дома. К счастью пострадавших нет, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Массированная ракетная атака по Украине 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Днепропетровской, Одесской областях, Харькове и Запорожье. Позже также произошли взрывы в Луцке, Ровно, Днепре, Кривом Роге и Кировоградской областях. В некоторых областях были прилеты, в других работала противовоздушная оборона.

В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% – пока без отопления.

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