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РФ выпустила по Украине 81 ракету: в Воздушных силах рассказали, сколько удалось сбить

9 марта 2023, 09:49
Оккупанты в частности выпустили 12 ракет, которые Украина пока не может сбивать – по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал".
Ракетный удар
РФ выпустила по Украине 81 ракету/ Минобороны РФ, ГСЧС Украины во Львовской области

Российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа.

В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

В целом оккупантами были выпущены:

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  • 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/ Х-555;
  • 20 крылатых ракет морского базирования"Калибр";
  • 6 крылатых ракет воздушного базирования X-22;
  • 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-47"Кинжал";
  • 8 управляемых авиационных ракет: 2-Х-31П; 6-X-59;
  • 13 зенитных управляемых ракет С-300.

Также захватчики осуществили 8 пусков ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Украинские военные сбили 34 крылатые ракеты и 4 беспилотника, а также не дали долететь всем выпущенным оккупантами управляемым авиационным ракетам.

"Силами и средствами Воздушных сил ВС Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожено 34 крылатые ракеты, а также 4 БПЛА "Shahed-136/131". В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей", – говорится в сообщении.

Массированная ракетная атака по Украине 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Днепропетровской, Одесской областях, Харькове и Запорожье. Позже также произошли взрывы в Луцке, Ровно, Днепре, Кривом Роге и Кировоградской областях. В некоторых областях были прилеты, в других работала противовоздушная оборона.

В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% – пока без отопления.

В результате ракетной атаки уже известно о шестерых погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.

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