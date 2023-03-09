"Нас разбудил взрыв, мы аж подскочили": очевидцы описали первые минуты после ракетной атаки на Киев

За окном пылали автомобили и повсюду валялись обломки разбитых окон.

Последствия ракетного удара по Киеву/ Национальная полиция Украины

Во время массированного ракетного удара по Украине два взрыва произошли в Киеве – в Голосеевском и Святошинском районах. Жительница Святошинского района, неподалеку от дома которой прогремел взрыв, рассказала о первых минутах после атаки.

Девушка говорит, что они с парнем проснулись от сильного взрыва и аж подскочили. А потом увидели в окно последствия ракетного удара, сообщает телеканал "Киев".

"Мы проснулись от взрыва утром, как раз он случился, мы подскочили. Сразу парень побежал на балкон. Он увидел, что горят машины, разбросанные повсюду окна выбитые. Мы вышли, увидели это всё и пошли в укрытие", – отмечает девушка.

видео дня

Она говорит, что первый взрыв в Голосеевском районе и воздушную тревогу они не слышали.

скрин

Массированная ракетная атака по Украине 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% – пока без отопления.

В результате ракетной атаки уже известно о шестерых погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.

Читайте также: