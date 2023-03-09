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Русские оккупанты нанесли удары по трем теплоэлектростанциям - ДТЭК

9 марта 2023, 10:04
Как говорят в ДТЭК, ресурсоснабжающей организации, ракетные удары русских оккупантов 9 марта серьезно повредили оборудования трех ТЭС.
Сети, ДТЕК
Как говорят в ДТЕК, энергетики уже ликвидируют последствия атаки оккупантов / коллаж фото УНИАН и Facebook ДТЕК

В результате очередной ракетной атаки русских оккупантов по Украине, которая произошла в четверг, 9 марта, оборудование электрических подстанций получило серьезные повреждения. Кроме того, были повреждены три теплоэлектростанции, сообщили в ресурсоснабжающей компании ДТЭК.

Как говорится в тексте сообщения, сразу после завершения воздушной тревоги энергетики начали ликвидировать последствия атаки оккупантов.

"Враг продолжает осуществлять массированные террористические атаки по энергетическим объектам Украины. Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго". В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", — рассказали в ДТЭК.

видео дня

Массированная ракетная атака по Украине 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Днепропетровской, Одесской областях, Харькове и Запорожье. Позже также произошли взрывы в Луцке, Ровно, Днепре, Кривом Роге и Кировоградской областях. В некоторых областях были прилеты, в других работала противовоздушная оборона.

В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% – пока без отопления.

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