Русские оккупанты нанесли удары по трем теплоэлектростанциям - ДТЭК

В результате очередной ракетной атаки русских оккупантов по Украине, которая произошла в четверг, 9 марта, оборудование электрических подстанций получило серьезные повреждения. Кроме того, были повреждены три теплоэлектростанции, сообщили в ресурсоснабжающей компании ДТЭК.
Как говорится в тексте сообщения, сразу после завершения воздушной тревоги энергетики начали ликвидировать последствия атаки оккупантов.
"Враг продолжает осуществлять массированные террористические атаки по энергетическим объектам Украины. Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго". В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", — рассказали в ДТЭК.
Массированная ракетная атака по Украине 9 марта
Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".
Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Днепропетровской, Одесской областях, Харькове и Запорожье. Позже также произошли взрывы в Луцке, Ровно, Днепре, Кривом Роге и Кировоградской областях. В некоторых областях были прилеты, в других работала противовоздушная оборона.
В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% – пока без отопления.
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