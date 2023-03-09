Расстрел украинского военного: Ермак сделал новое заявление о погибшем

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что имя расстрелянного россиянами украинского военного, видео с которым недавно появилось в Сети, окончательно не установлено.
"Сейчас происходят экспертизы для того, чтобы имя расстрелянного военного было окончательно верифицировано. Когда это произойдет, с окончательной соответствующей информацией выйдет генпрокурор или глава СБУ", - сказал Ермак, передает РБК-Украина.
Что известно о расстреле украинского военного
6 марта в Сети начало распространяться видео, на котором попавший в плен к оккупантам украинский военный говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов захватчики расстреляли украинца.
После публикации видео 30-я бригада заявила, что это их боец Тимофей Шадура. Но заместитель главы Минобороны Анна Маляр отмечала, что это предварительная информация и точная личность погибшего все еще устанавливается.
8 марта региональное управление Сил ТрО "Север" ВСУ сообщило, что украинским защитником, расстрелянным российскими военными, мог быть - боец 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.
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