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У ВСУ есть три плацдарма для контрнаступления на врага - военный эксперт

11 марта 2023, 09:01
Как говорит военный эксперт Александр Коваленко, в Бахмуте, где по-прежнему идут жестокие бои, контрнаступление ВСУ на данный момент невозможно.
Танк, Коваленко
Александр Коваленко / коллаж фото и скриншот из видео

У ВСУ есть три плацдарма, с которых они могут запустить контрнаступление. Об этом в комментарии порталу "Фокус" сказал известный военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, плацдармы таковы ‒ левобережная часть Херсонской области, в Запорожской области – в сторону Мелитополя, а также север Луганской области.

"У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Какой из них выберут – знают только в Генштабе ВСУ. Мы должны понимать, что производится аналитический обзор ситуации по каждому из плацдармов. Контрнаступление будет происходить там, где мы будем максимально эффективны в контрнаступлении. Этот сценарий будет отличаться от используемых на северном плацдарме, Харьковской области и правобережной Херсонщине в 2022 году. Только оккупанты осуществляют наступательные действия по одной и той же методичке. Контрнаступления ВСУ не происходят по одинаковым сценариям. Я ожидаю чего-то вообще неожиданного", ‒ сказал он.

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Кроме того, Коваленко сказал, что в Бахмуте, где по-прежнему идут жестокие бои с русскими оккупантами, контрнаступление ВСУ на данный момент невозможно.

"Ситуация в ближайшее время там не изменится. Это будет преимущественно ведение обороны со стороны Вооруженных сил Украины. О контрнаступлении в Бахмуте речь не идет, пока там возможны только контратаки. Бахмут важен, чтобы подготовить резервы и получить технику", – подытожил он.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Контрнаступление ВСУ

Ранее экс-директор по делам Европы в Совбезе США, подполковник армии США Алекс Виндман отмечал, что в ближайшие год-два нет никаких шансов, что Россия сможет переломить ход войны в свою пользу. К концу 2023 года ситуация начнет входить в фазу дипломатии с переговорами. К зиме 2023 года РФ, вероятно, "сожжет" большую часть своих войск, а затем перейдет к обороне, после чего Украина сможет вести наступление, считает Виндман.

Издание The Economist со ссылкой на европейских чиновников писало, что Украина быстро готовится к проведению контрнаступления. За прошедшие три месяца с 9 декабря 2022 года и до сих пор она получила 40% всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала полномасштабной войны – речь идет о помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению, которое вероятнее всего состоится в Запорожской и Херсонской областях. Российские оккупанты боятся и пытаются подготовиться к этому – роют траншеи, строят укрепления, создают линии обороны.

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