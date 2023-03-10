За один удар потратили месячный запас ракет: в ГУР рассказали о дефиците в армии РФ

Оккупанты перед ракетным ударом, который они нанесли 9 марта, накапливали силы в течение месяца.

РФ месяц готовила ракетный удар по Украине, который осуществила 9 марта, говорят в ГУР/ УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты снизили интенсивность ракетных ударов по Украине, потому что у них наблюдается дефицит ракет. То количество, которое они выпустили по украинской территории во время атаки 9 марта, захватчики накапливали в течение месяца.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он отмечает, что оккупанты не смогут в ближайшее время возобновить ракетные атаки с такой интенсивностью, как это было раньше, когда удары происходили чуть ли не каждую неделю.

"По крайней мере, те интервалы, которые были в начале этого ракетного террора, когда фактически каждую неделю мы ждали массированные удары, в частности с большим количеством ракет и беспилотников, такого мы сегодня не наблюдаем. В ближайшее время вряд ли у врага удастся восстановить ту же интенсивность", – отмечает Юсов.

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Он подчеркнул, что страна-агрессор Россия потратила на массированный ракетный удар, который она нанесла по Украине 9 марта, столько ракет, сколько она может изготовить за месяц. РФ не может изготавливать ракеты быстрее из-за международных санкций.

Юсов отмечает, что перед атакой 9 марта РФ накапливала силы в течение месяца, в частности, производства работали над изготовлением ракет.

"Фактически то, что они могли выработать за месяц, было потрачено на украинские трансформаторы (их поражение – ред.), – отмечает он.

Массированная ракетная атака по Украине 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% были без отопления.

В результате ракетной атаки известно о шестерых погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.

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