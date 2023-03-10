Фейгин рассказал, как и за что могут ликвидировать Кадырова с Пригожиным

Адвокат Марк Фейгин считает, что у Пригожина даже выше шансы, чем у Кадырова, попасть под какой-то "случайный" артиллерийский обстрел.

Фейгин, Пригожин, Кадыров / коллаж фото УНИАН и "Википедия"

Известный русский оппозиционер и юрист с адвокатской лицензией Марк Фейгин заявил, что ни у чеченского диктатора Рамзана Кадырова, ни у главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет сильной поддержки в путинской властной вертикали. Свое мнение юрист высказал в интервью порталу "УНИАН".

"Я думаю, что ситуация сгущается и в отношении Пригожина, и в отношении Кадырова. Пригожин - вообще чужой человек. Полностью во всех отношениях для аппарата власти он был, есть и навсегда останется чужим. 9 лет сидел, уголовник, абсолютный криминалитет, да еще и занимается не кейтерингом, а войной, и конфликтует очень сильно. Сейчас он прилетел в Питер и заявляет, что нужно проводить митинги против действующего губернатора. Действующий губернатор - доверенное лицо Путина и Ковальчука", - рассказал он.

Фейгин считает, что и у Кадырова, и, особенно у Пригожина, весьма высокие шансы быть физически ликвидированными.

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"Поэтому я допускаю, что эти люди физически закончат свою жизнь не сами, а "принудительно". В отношении Пригожина даже выше шансы попасть в какой-то "случайный" артобстрел или что-то в этом роде. Ракетой "нечаянно" уничтожат, и поди разберись кто запустил. У Кадырова не лучше ситуация. У меня сложилось такое впечатление, что и Кадыров, и Пригожин, и Суровикин что-то обещали Путину, но не выполнили. Наверное, они обещали: "А мы возьмем Донецкую область!" Могли обещать. Но не взяли же. И Бахмут не взяли. Но гадать - дело неблагодарное", ‒ подытожил оппозиционер.

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