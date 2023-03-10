В бою с оккупантами погиб известный видеограф из Кривого Рога

В боях с российскими оккупантами на Бахмутском направлении погиб боец из Кривого Рога Денис Лыткевич, который в гражданской жизни был известным видеографом. У него остались жена и сын.
О гибели воина стало известно 7 марта. Страшную весть сообщила в соцсетях жена героя Сюзанна.
"Пишу это и не верю. Его больше нет с нами. Мой любимый, мой лучший... Денис погиб", – написала она.
Криворожский телеканал "Рудана" отмечает, что все знакомые Дениса Литкевича будут помнить его как замечательного профессионала, заботливого мужа и отца.
Коллеги воина подчеркивают, что он был профессионалом и мог бы создать еще много красоты.
"Он не был рожден воином, но встал на защиту страны. Защищал нас всех и положил жизнь за нас. Как же я ненавижу проклятую рус*ню. Сколько горя они нам нанесли, сколько прекрасных людей убили. Вечная память, вечная слава нашему Герою", – отмечает фотомастер Елена Шунькина.
Напомним, 7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". Он получил высшую государственную награду – звание Герой Украины.
Ранее сообщалось, что 6 марта на Донбассе погиб командир аэромобильного батальона 80-й ОДШБ Андрей Луканюк. Защитника не стало во время выполнения боевого задания в населенном пункте Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.
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